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【新股IPO】合景悠活3913次日招股　孖展現抽飛暫錄67.5億超購21.66倍、國際配售超購數倍（不斷更新）

即市財經 13:22 2020/10/20

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合景悠活 （新上市編號：03913） 第二日招股，截至下午13時22分，綜合多家券商數據，合景悠活錄得孖展59.9億元，超額認購18.2倍，較首日孖展額78.06億元減少，意味有投資者抽飛，不過消息人士透露，國際配售已錄超額逾數倍（multiple times），認購的投資者類型包括，長線基金（long-only fund）及保險基金。

據券商數據顯示，富途昨借出29.82億元，今日減少至17.49億元，另外耀才借出23億元、輝立借出18億元、第一上海借出2.5億元。合景悠活預計10月30日掛牌。

合景悠活於周一（19日）至周四（22日）招股，招股價介乎7元至8.13元，一手（1000股）入場費8212元。公司引入8名基石投資者分別為高瓴資本基金、Orchid China and LMA SPC、Harvest Global Capital Investment、Snow Lake Capital、Valliance、China Lesso、OP Capital、Aspex。

圖解合景悠活招股重點

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編輯：陳華、謝卓榮

香港股票 合景悠活（03913） 合景泰富集團（01813） IPO

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