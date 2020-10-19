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【新股IPO】合景悠活3913招股首日　首日孖展暫錄78億超購24倍（不斷更新）

即市財經 20:35 2020/10/19

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合景悠活 （新上市編號：03913） 首日招股，截至下午20時35分，綜合多家券商數據，合景悠活錄得孖展78.06億元，超額認購24.04倍，其中富途借出29.82億元、耀才借出23億元、輝立借出18億元、第一上海借出2.5億元。合景悠活預計10月30日掛牌。

合景悠活於周一（19日）至周四（22日）招股，招股價介乎7元至8.13元，一手（1000股）入場費8212元。公司引入8名基石投資者分別為高瓴資本基金、Orchid China and LMA SPC、Harvest Global Capital Investment、Snow Lake Capital、Valliance、China Lesso、OP Capital、Aspex。

圖解合景悠活招股重點

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編輯：陳華

香港股票 合景悠活（03913） 合景泰富集團（01813） IPO

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