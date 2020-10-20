【新股IPO】合景悠活3913招股首日　首日孖展暫錄67.52億超購21.66倍（不斷更新）

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合景悠活（新上市編號：03913）第二日招股，截至11時05分，綜合多家券商數據，合景悠活錄得孖展67.52億元，超額認購21.66倍，較首日孖展額78.06億元減少，意味有投資者抽飛。其中富途昨借出29.82億元，今日顯示借出19.27億元，另外耀才借出23億元、輝立借出18億元、第一上海借出2.5億元。合景悠活預計10月30日掛牌。
合景悠活於周一（19日）至周四（22日）招股，招股價介乎7元至8.13元，一手（1000股）入場費8212元。公司引入8名基石投資者分別為高瓴資本基金、Orchid China and LMA SPC、Harvest Global Capital Investment、Snow Lake Capital、Valliance、China Lesso、OP Capital、Aspex。
圖解合景悠活招股重點
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編輯：陳華