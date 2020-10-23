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【新股IPO】合景悠活3913傳招股定價7.89元　屬中高區間　每手7969.5元

即市財經 16:29 2020/10/23

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合景悠活 （新上市編號：03913） 即將於下周五（30日）上市。市場消息指，合景悠活將以7.89元定價，於招股價範圍7至8.13元屬中高區間，相當於明年預測市盈率為23.4倍，集資30.25億元；以每手1000股計，即每手7969.5元。

綜合多家券商數據，合景悠活錄得孖展46.91億元，超額認購15.05倍，較首日孖展額78.06億元減少，意味有投資者抽飛，不過消息人士透露，國際配售已錄超額逾數倍（multiple times），認購的投資者類型包括，長線基金（long-only fund）及保險基金。

據券商數據顯示，富途昨首日借出29.82億元，今日減少至12.49億元，另外耀才借出15億元、輝立借出8.6億元、第一上海借出2.7億元。合景悠活預計10月30日掛牌。

合景悠活於周一（19日）至周四（22日）招股，招股價介乎7元至8.13元，一手（1000股）入場費8212元。公司引入8名基石投資者分別為高瓴資本基金、Orchid China and LMA SPC、Harvest Global Capital Investment、Snow Lake Capital、Valliance、China Lesso、OP Capital、Aspex。

圖解合景悠活招股重點

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編輯：陳華、謝卓榮

香港股票 合景悠活（03913） 合景泰富集團（01813） IPO

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