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【旅遊氣泡】大和「升兩級」籲買入國泰　料國泰明年經營成本減兩成（附最新大行觀點）

即市財經 13:42 2020/10/19

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旅遊氣泡計劃有進展，連日有券商調升國泰投資評級。

香港和新加坡上周達成原則性航空「旅遊氣泡」協議後，市場熱議「旅遊氣泡」，國泰航空 （00293） 股價亦受惠於「旅遊氣泡」而連日反彈。在「旅遊氣泡」預期下，大和亦發表報告，轉軚看好國泰前景，預期航空的旅遊氣泡、即將公布的成本重組方案都有利國泰投資氣氛和盈利能力，因此大和一口氣將國泰投資評級連升兩級，由持有升至買入，國泰目標價由5.9元升至6.9元

圖解國泰營運困境

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大和指出，旅遊氣泡協議消息落實後，新加坡至香港的機票票價急升，反映需求強勁，而港府正在商議旅遊氣泡協議的11國中，包括日本、韓國和泰國等受歡迎地點，連月封鎖下的壓抑需求有望釋放，認為重開航班有利國泰增加盈利。

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另外，大和指出國泰現時每月現金流失15億至20億元，燒錢情況依然嚴重，預期國泰重組方案可令集團維持較低成本營運兩至三年，而即使國泰重啟航線，受制於運力減少，也只會集中在可盈利的航線，預期國泰2021年經營成本按年減少20%，而收入就有望回升50%。

大和認為，國泰明年仍難以盈利，但國泰股價年內大幅跑輸中資航空股、恒生指數，新目標價相當於國泰預測市帳率的0.8倍，為過去3年的平均估值，認為下行風險較低下，大舉調升目標價。

邱騰華：香港與新加坡達初步旅遊氣泡協議、台灣沒討論，商議中的11國疫情近況如何，詳情可見【下一頁】

瑞信：明年初會有更多地區落實旅遊氣泡

事實上，在大和上調目標價前，瑞信分析，旅遊氣泡若逐步擴大可改善國泰營運處境，並指現價已反映負面因素，未來國泰具多項股價催升劑，上調投資評級。

瑞信料星港「航空旅遊氣泡」可於今年啟動，明年初會有更多地區落實。加上未來與內地往來重開、疫苗研發，以及國泰或於第四季公布重組方案，幾項因素都可成股價催化劑。瑞信升國泰評級，由「中性」升至「跑贏大市」，目標價由6.2元升至6.6元，現價估值僅預測市帳率0.5倍，料已反映負面因素。

富瑞：裁員難免

富瑞則指，國泰重啟航綫初期因應低運載率和起始成本，每月流失現金15億至20億元的情況反而會進一步受壓，相信管理層會在11月才公布重組計劃，旅遊氣泡或令計劃有所更改，但旅客復甦前景緩慢，裁員措施難以避免。富瑞維持國泰「持有」評級，目標價6.3元。

更多國泰和航空界新聞，可留意【航空告急】專頁

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記者：麥德銘

香港股票 國泰航空（00293） 航空 航空股 國泰航空

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