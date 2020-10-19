【美股分析】Zoom今年暴升八倍！　兩大新業務或成新增長點

新冠疫情之下，遠程會議軟體公司 Zoom (ZM.US) 成了疫情下的贏家，股價由年初的68美元，升至周五（16日）收市的559美元，升幅達822％。

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Zoom上周在投資者大會中透露，未來將會開發快速通話Zoom Phone及付費直播活動平台OnZoom，Piper Sandler便調高Zoom的目標價，由原來的411美元調升至501美元，但仍維持「中立」評級。

Piper分析師James Fish指，這兩項新業務將有力爭奪科技巨擘的市佔率，如Alphabet（GOOGL.US），以及微軟（MSFT.US）。

他特別看好Zoom Phone是前景，認為用戶可不透過視訊便能快速通話，令完善公司的產品線，是令公司盈利增長加快的另一關鍵動力。此外， Bernstein也將 Zoom的目標價調升至 611 美元，為華爾街一眾大行中最牛，與現價仍有近一成的升幅。

至於Zoom擬推出的另一項新產品「OnZoom」，則是針對願意付費收看直播節目的觀眾，透過 Zoom 視訊平台教授課程的用戶，可在排定活動後直接透過OnZoom收費，無須依靠第三方平台，而且不會收取手續費。該業務與與門票銷售平台Eventbrite(EB-US)，以及Paypal（PYPL.US）為首的第三方支付平台競爭。

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