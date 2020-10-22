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iPhone大比拼　 iPhone 11 vs iPhone12 mini

環球政經 16:07 2020/10/22

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蘋果於上周二（14日）公布iPhone 12後，新系列手機價格上漲、不附送耳機和充電器等都引起討論。細觀iPhone 12系列中，價格較低的iPhone12 mini最低價為5,999元起，與iPhone 11相差800元，前者流動網絡行5G，A14 仿生晶片，不過還有甚麼不同，可看看以下對比。

型號 iPhone 11 iPhone12 iPhone12 mini
呎吋 6.1 吋  5.4 吋
解像度 1792 x 828 解像度，326 ppi 2532 x 1170 解像度，460 ppi 2340 x 1080 解像度，476 ppi
顯示器 Liquid Retina HD 超級 Retina XDR 顯示器
流動網絡 4G LTE 5G LTE
後置相機鏡頭（2鏡）
  • 超廣角
  • 廣角
  • 超廣角
  • 廣角
  • 杜比視界 HDR 影片攝錄（高達 30 fps）
仿生晶片 A13 A14
重量 194 克 162 克 133 克
防濺、耐水及防塵功能 可在水深達 2 米長達 30 分鐘 可在水深達 6 米長達 30 分鐘
推出日子 / 10 月 23 日起發售 11 月 6 日起接受預訂
影片播放時間 長達 17 小時 長達 17 小時 長達 15 小時
售價

64GB：$5199

128GB：$5699

256GB：$6499

64GB：$6799

128GB：$7299

256GB：$8099

64GB：$5999

128GB：$6499

256GB：$7299

從以上對比可見，iPhone11和iPhone 12 mini最大的差別，不單單是流動網絡，雖然有不少網友揶揄iPhone 11與iPhone 12 mini的功能相差無幾，甚至有人會建議不如買即將降價的iPhone 11，然而在上表可見，除了採用的仿生晶片不同，手機解像度也有差異。iPhone 11的用戶就知道，用手機看片的體驗是比起其他同價手機為遜色，單是以手機的解像度來會比起iPhone為優勝。在重量方面，iPhone 12及iPhone 12 mini也是完勝，前者為162 克，後者是133 克，相較於iPhone 11重194 克，是會輕一點。

另一方面，從上述對比，可看出iPhone 12及iPhone 12 mini的性能都差不多，比較大的分別應該是呎吋問題。如果是用慣細機的人，或許iPhone 12 mini的是一件挺不錯的手機，畢竟現在在市場上，也比較少看到5.4 吋的手機。而且在大致的性能上與iPhone 12也沒有太大差別，兩者最低價格杷差800元。

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責任編輯：黎淑雯

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