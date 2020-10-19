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【銀主盤】豪宅單位接連拍賣　九龍站樓王天璽　開拍價平近兩成

股樓投資 11:08 2020/10/19

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雖然大圍站柏傲莊熱銷，帶旺樓市氣氛，惟經濟前景未明，豪宅市道冷清，拍賣場的銀主豪宅盤，叫價亦因此回落。據忠誠拍賣行顯示，本周三（21日）推拍19項物業，其中尖沙咀九龍站天璽皇鑽璽一個銀主盤，開價3,600萬元，較滙豐銀行網上估價低約兩成。

【欲哭無淚】屯門新盤開售4個月　只錄一宗成交　最後都撻訂【下一頁

除了天璽，同場亦有中半山威豪閣低層D室，開拍價約2,800萬元，而滙豐銀行網上估價則約3,189萬元。換言之，拍賣開價平約12%，惟上述單位連車位放售。

值得留意的是，若打算在拍賣行尋寶，平日要多留意環亞、黃開基、忠誠及世紀21等網站，查閱即將拍賣的物業資料。其後便要為物業查冊，了解物業有沒有產權問題，是否無契或缺契，皆因這影響銀行按揭。此外，亦要向銀行查閱物業最新估價，了解市價水平。

【時光倒流價】翔龍灣平市價一成賣　近兩年前低價　業主何解肯平賣？【下一頁

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撰文 : 黄卓賢

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