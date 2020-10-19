意大利小鎮只有兩名居民　仍堅持外出戴口罩

新冠肺炎持續，為免疫情進一步惡化，大家都會選擇戴口罩防疫，如果一個小鎮只住了兩人，那麼多又是如何防疫？在意大利小鎮內，只有兩名老翁居住，不過他們仍堅持遵守當局規矩，每日外出都會戴上口罩。

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據CNN報道，這兩名老翁分別為82歲的Giovanni Carilli和74歲的 Giampiero Nobili，居住在Nortosce（為意大利中部佩魯賈的一個小鎮）。雖然小鎮中除了他們兩個外，也沒有其他鄰居，但他們每次見面時，都會堅持戴上口罩和保持一米距離。

事實上，Nortosce的位置較為偏遠，在疫情爆發後，旅客更似乎已「絕跡」，而這兩名老翁便成為了還在鎮上生活的當地鎮民。Giovanni Carilli表示，對於病毒感到害怕，「如果我生病了，誰可以照顧我？」Giampiero Nobili則表示，戴上口罩和保持社交距離，不單是為健康考慮，同時也要慮及他人的利益，遵守規則。

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