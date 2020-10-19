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【你打咗未？】入冬遇流感、新冠病毒夾擊 全球流感針需求急增恐缺貨？

環球政經 10:31 2020/10/19

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香港流感疫苗針出現短缺，因為打流感針巿民大增，以防入冬後受新冠肺炎及流感雙重夾擊。不僅香港、全球亦如是。據《金融時報》近日報導，歐洲各國早在入冬前訂購大量流感針，數量都比2019年多，例如德國已訂購2600萬劑，英國政府今年目標訂購3000萬劑，多去年一倍。

【新冠疫苗】因潛在安全疑慮 美國藥廠禮來叫停第三階段臨床試驗【下一頁

但流感針生產商坦言未能滿足急增的需求，全球三大流感針生產商Seqirus按早前的估計，全球需求僅增加1％到2%。即是要在短期間生產比預期多的流感針會非常困難。新冠疫情前，Seqirus估計2020年全球各國政府將購入6.5億劑流感針。但在年初入冬的澳洲政府呼籲國民打流感針，流感針入口澳洲達1800萬劑，比2012至2017年的800萬劑多出一倍多。

【新冠疫苗】因出現不能解釋病症 強生叫停6萬人疫苗測試計劃【下一頁

歐洲國家將踏入寒冬，即進入流感高峰期，若流感大流行加現有新冠肺炎疫情，在兩菌相遇夾擊（Colliding epidemics)下，比根大學（Bergen University)的醫學病毒教授Rebecca Jane Cox形容這將是災難。不論流感或新冠肺炎均影響人類呼吸道，兩隻兩毒雙重夾擊將為醫療系統帶來沉重負擔。在新冠疫情未有疫苗預防下，流感則有疫苗預防，多國政府力推過去屬自願或未實施的強制流感針注射計劃。不過亦有專家指出，由於新冠疫情，人人戴口罩及勤洗手，這亦有助流感傳染，流感病毒未必會大流行。

 

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責任編輯：鄭靜珊

 

疫苗 肺炎 流感 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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