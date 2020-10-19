▲ 深圳列綜合改革首批清單 將推股指期貨並開展創新企業CDR試點

國家發改委發布《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點首批授權事項清單》。 首批40項授權事項清單, 目標兩年後取得階段成效, 2025年基本完成試點改革任務。清單共包括40條內容，其中，「要素市場配置方面」包括14項，「營商環境方面」包括7項，「科技創新體制方面」包括6項，「對外開放方面」包括7項，「公共服務體制方面」包括3項，「生態環境和城市空間治理方面」包括3項。

與股市相關的具體內容包括：推進創業板改革並試點註冊制落地，建立新三板掛牌公司轉板上市機制；推出深市股票股指期貨，不斷豐富股票股指期貨產品體系；開展創新企業境內發行股票或存託憑證(CDR)試點，完善創新企業境內發行上市制度，推動具有創新引領示範作用的企業發行股票或存託憑證(CDR)並在深交所上市，強化創新企業信息披露，保護投資者合法權益等。

國家發改委副主任寧吉喆表示, 列入清單的事項實施備案管理, 除明確要報批事項, 其他不再逐項報批。深圳市市長陳如桂表示, 要發揮深圳在大灣區建設的重要引擎作用, 攜手建設國際一流灣區和世界級的城市群, 進一步帶動大灣區及珠三角的內部循環。

港交所(00388)股價今早向上，最新升1.8%，報367.8元，成交額2.8億元。

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編輯：吳敏芳