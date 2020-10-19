【恒指夜期】螞蟻上市進入大直路　美股開市升恒指夜期僵持無大方向（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

恒生指數高開178點，早段曾升逾300點，惟內地第三季GDP表現未如外界預期般樂觀，令大市其後升勢回順，恒指最終升155點，消息指，螞蟻集團香港IPO獲得中國證監會批准。阿里巴巴 （09988） 曾創上市新高；金融股領升，工行 （01398） 升逾3%；小米 （01810） 遭唱淡，股價跌4%。今晚留意外圍表現，若市場氣氛繼續樂觀，港股或能更上一層樓。

內地GDP表現未如理想，但投資界看法仍然正面。點解會咁睇？請按【下一頁】

消息指螞蟻集團今日通過香港IPO聆訊，詳情按【下一頁】

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股份︰多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

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【新股IPO】合景悠活3913即日招股、入場費8212元 未來第三方收入佔比升至四成

即市走勢︰

【21︰39】美股開市上升，恒指夜期則未見大變化，暫報24560點，升11點，高水18點。

【20︰29】消息指螞蟻今日通過香港IPO聆訊，炒股不炒市格局下，恒指夜期未受刺激，報24521點，跌28點，低水21點。

【20︰15】港鐵向艾奕康批出屯門南延綫顧問合約 料2023年動工

【19︰59】恒大獲中證監准發債143億

【19︰05】中國證監會網站指，螞蟻集團已於10月16日收到中證監關於其申請赴港上市的行政許可決定書。

【19︰04】平保私募股權基金完成集資68億元

【18︰55】金價升帶挈紫金礦業首三季純利增長52%

【18︰48】恒指夜期無變幅，報24549點，高水7點。

【17︰57】恒指夜期報24545點，跌4點，高水3點。

【16︰30】即月期指收報24549點，升194點或0.8%，高水7點。

【16︰10】恒生指數收報24542點，升155點。金融股領升，4大內銀中以工行 （01398） 表現最好，升3.6%；另外，滙豐 （00005） 升2.5%。小米 （01810） 遭唱淡，股價跌4.1%；美團點評 （03690） 亦跌2.6%。

【16︰00】恒生指數U盤前升138點，報24525點。

【15︰34】港股尾市升約175點，報24562點。

【15︰25】高銀金融 （00530） 跌逾3成，破底低見0.67元。

【15︰10】港股升幅擴至約200點，恒指升213點，報24600點。

【15︰02】內地股市下跌，上證跌0.7%；深證跌0.8%；創業板指跌1.3%。

【14︰53】恒指午後於24500點水平窄幅上落，恒生指數最新報24533點，升約145點。

【14︰33】ATMX個別發展，除小米 （01810） 曾跌4%外，美團點評 （03690） 跌2%。阿里巴巴 （09988） 升0.8%；騰訊 （00700） 升0.5%。

【14︰22】騰邦控股 （06880） 破底低見0.25元後，倒升18%報0.32元，惟僅4宗成交，成交7120元。

【14︰13】小米 （01810） 午後跌幅擴至4%，低見22.15元，成交26億元。

【14︰04】恒指升約150點，報24539點。

【14︰02】微創醫療 （00853） 挫一成，威高股份 （01066） 跌逾3%；啟明醫療 （02500） 跌逾6%。天津市醫藥採購中心日前發布《國家組織冠脈支架集中帶量採購檔》最終文件出爐，首批國家集中帶量採購的冠脈支架品種首年意向採購量逾107萬個，涉27個產品，涉資逾238億元人民幣。

【13︰20】頤海國際 （01579） 跌近8%，低見105.3元。

【13︰16】美團點評 （03690） 午後跌1.7%，低見261元。

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【13︰12】大市升約200點，報24590點。

【13︰11】高銀金融 （00530） 跌幅擴至23%，破底低見0.74元。

【13︰06】手機孖寶升逾2%，舜宇 （02382） 升2.3%；瑞聲 （02018） 升2.5%。高偉電子 （01415） 升4.6%；丘鈦 （01478） 跌0.2%。鴻騰精密 （06088） 升一成半。

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【13︰03】國泰 （00293） 升1.6%，報5.87元。國泰公布9月客貨運數據，9月載客量按年跌98%至4.71萬人次，即日均1568人，運載率24.9%。

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【13︰01】港股午後初段升約180點，報24568點。

【12︰00】恒生指數中午收報24554點，升168點。小米 （01810） 遭花旗唱淡，股價跌3%；阿里巴巴 （09988） 升近1%，曾高見299.4元創新高。

【小米股價】小米遭花旗唱淡股價跌3% 華為手機業務不滅有多大風險？

【11︰44】港股中午收市前升約144點，報24530點。

【11︰35】C-LINK （01463） 挫逾4成，低見1.7元，成交966.7萬元。

【11︰30】內地股市半日向下，上證跌0.3%；深證跌近0.4%；創業板指跌0.7%。

【11︰24】大市升幅收窄至約100點，恒生指數報24490點，升105點。

【11︰16】小米 （01810） 跌幅擴至3.5%，低見22.3元續試日內低位。

【11︰13】小米 （01810） 跌逾2.8%，低見22.5元。

【11︰04】港股最新升約225點，報24613點。

【10︰55】中芯國際 （00981） 升逾4%，高見21.1元。

【10︰47】汽車股普遍逆市向下，比亞迪 （01211） 跌2.5%；吉利 （00175） 跌0.2%；華晨 （01114） 跌0.6%。另一方面，長汽 （02333） 升2.3%；廣汽 （02338） 升0.6%。

【10︰37】蘋果（美︰AAPL）iPhone 12於內地大賣，瑞聲 （02018） 升近2%；舜宇 （02382） 升1.1%。另外，高偉電子 （01415） 升2.9%；丘鈦 （01478） 則跌0.7%。

【10︰36】港股升幅收窄至不足200點，恒生指數報24558點，升171點。

【10︰23】大市升幅進一步收窄至約230點，至24620點水平。

【10︰21】小米 （01810） 跌幅擴至1.3%，花旗下調小米評級至「沽售」，目標價降至19.3元。另外，美團點評 （03690） 亦倒跌近0.5%。

【10︰20】高陽科技 （00818） 升逾13%，高見1.04元。高陽科技擬分拆旗下間接非全資附屬公司兆訊恒達，並於上交所科創板單獨上市。

【高陽科技】高陽科技股價升14% 擬分拆晶片業務科創板上市

【10︰15】大市升勢略為回順，恒生指數報24677點升290點，早段曾高見24771點。

【10︰10】高銀金融 （00530） 跌近7%。高銀金融出售持有九龍灣高銀金融國際中心的成美及Goal Eagle，作價143億元，當中102億元將用於償還出售集團的債務，餘額約41億元用作一般營運資金。高銀金融表示，出售事項料錄得20億元虧損。

【高銀財困】高銀143億元出售高銀金融國際中心 斥清盤呈請人欠理據

【10︰01】保利協鑫 （03800） 升逾13%，高見0.395元。保利協鑫表示，旗下全資附屬江蘇中能正研究樂山蘇民新能源新建8萬噸顆粒硅項目。

【10︰01】中國第三季度GDP按年升4.9%，低於預期的5.5%，前值為3.2%。中國9月規模以上工業增加值按年升6.9%，預期為升5.8%；社會消費品零售總額按年升3.3%，預期為升1.6%。1-9月城鎮固定資產投資同按年升0.8%，預期0.9%。

【10︰00】小米 （01810） 高開低走，逆市倒跌0.4%，低見23.05元。

【09︰53】內銀股愈升愈有，建行 （00939） 升3.2%；工行 （01398） 升4.5%；中行 （03988） 升2.3%；農行 （01288） 升3.7%。人行就修商業銀行法徵求意見。

【09︰43】國泰 （00293） 升2.1%，高見5.93元。有報道引述消息報道，國泰董事會預料將於未來數天開會，決定包括裁員和減薪在內的重組計劃，重組方案將於周五（23日）前公布。

【國泰裁員】國泰股價續升傳裁員數日內公布 國泰：恕不評論

【09︰38】中資金融股續造好，建行 （00939） 升2%；工行 （01398） 升2.9%；中行 （03988） 升1.65；農行 （01288） 升2.6%。

【09︰35】重磅藍籌向上，滙豐 （00005） 股價升2.3%；中移動 （00941） 升0.5%；騰訊 （00700） 升1.9%；友邦 （01299） 升0.3%；港交所 （00388） 升1.9%。

【09︰34】港股早段升幅擴大至逾300點，至24700點水平。

【09︰33】小米 （01810） 升逾2%，高見23.9元。小米董事長兼首席執行官雷軍昨日在其官方微博指，從今天開始，旗下金融服務「小米數科」品牌從今升級為「天星數科」，小米金融App亦正式易名為天星金融App。

【小米股價】小米雷軍：小米數科品牌升級為天星數科 小米金融App同步易名

【09︰28】政府計劃暫停一手空置稅草案審議，新地 （00016） 升0.3%；新世界 （00017） 升0.5%；信置 （00083） 升1.1%；恒地 （00012） 、長實 （01113） 平開。

【09︰27】高鑫零售 （06808） 股價高開近11%，開報8.8元。

【09︰22】恒生指數高開178點，開報24565點，阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 分別升逾1%，其中阿里巴巴開報298.2元創上市新高，卓越商企 （06989） 首日掛牌，股價高開6.7%。

【新股IPO】卓越商企服務6989追揸沽攻略 投資界：首日僅單位數升幅、可先獲利

【09︰13】恒指黑期開報24500點，升145點或0.6%。

【08︰55】恒指黑期升20點，報24402點。道指期貨升131點，報28539點。

【08︰50】IFR引述未具名知情人士報導稱，螞蟻集團香港IPO獲得中國證監會批准。

【螞蟻上市】消息指螞蟻集團香港IPO已獲中證監批准 預計美國大選後掛牌

【08︰40】阿里巴巴 （09988） 公布，已同意透過子公司淘寶中國控股有限公司投資總計約280億元，向Auchan Retail InternationalS.A.及其附屬公司收購吉鑫控股有限公司的合共70.94%股權，吉鑫控股持有高鑫零售 （06808） 約51%股權。

阿里巴巴收購高鑫零售控股股東71%股權

【08︰30】白雲山 （00874） 股價上周五受複方板藍根顆粒對新冠病毒有效報道而急升13.3%，白雲山表示，有關媒體報道所涉及的相關結論，只是針對公司合營企業白雲山和黃公司複方板藍根顆粒開展的抗新型冠狀病毒體外篩選的實驗結果，後續還需對該產品開展進一步相關工作，相關工作尚存在一定的不確定性。

【板藍根】鍾南山推捧後白雲山澄清 還需對產品開展進一步工作

【07︰55】納泉能源科技 （01597） 以每股2元下限定價，香港公開發售部分錄得50,227人認購，超額認購76.19倍，1手中籤率15%，抽50手（50,000股）穩獲1手。

【新股IPO】納泉能源科技1597超購76倍 1手中籤率15%（附分配結果）

【07︰45】新股本地建造工程承建商譽燊豐控股 （02132） 每股0.325元下限定價，公開發售部分錄得47,513萬人認購，超額認購58.05倍，1手中籤率10%，抽30手（240,000）穩獲1手。

【新股IPO】譽燊豐2132超購58倍 1手中籤率10%（附分配結果）

【07︰30】美股上周五個別發展，道指收報28606點，升112點；標指收報3483點，升少於1點；納指先升後回吐，收報11671點，跌42點。

港股ADR收報24490點，升103點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報30.55元，升0.4元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報563.6元，升6.6元或1.2%。恒指夜期收報24424點，升69點，高水37點。

道指上周五升112點 港股ADR升103點

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責任編輯︰梁浩碩