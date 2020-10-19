【疫情焦點】全球累計逾4029萬確診　美國累計838萬

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【螞蟻上市】消息指螞蟻集團爭香港IPO通過聆訊 預計美國大選後掛牌
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至10月19日早上8時35分，全球累計40,290,893宗新冠肺炎確診病例，較上日增加132,659宗。累計1,118,646死亡個案，較上日增加1,710宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|36,356
|8,387,804
|224,730
|意大利
|0
|414,241
|36,543
|西班牙
|0
|982,723
|33,775
|法國
|20,692
|897,034
|33,477
|德國
|2,318
|366,982
|9,866
|中國
|11
|85,685
|4,634
|香港
|0
|5,242（確診/疑似）
|105
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯：梁浩碩