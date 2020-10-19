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【疫情焦點】全球累計逾4029萬確診　美國累計838萬

即市財經 08:46 2020/10/19

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【疫情焦點】全球累計逾4029萬確診　美國累計838萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至10月19日早上8時35分，全球累計40,290,893宗新冠肺炎確診病例，較上日增加132,659宗。累計1,118,646死亡個案，較上日增加1,710宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 36,356 8,387,804 224,730
意大利 0 414,241 36,543
西班牙 0 982,723 33,775
法國 20,692 897,034 33,477
德國 2,318 366,982 9,866
中國 11 85,685 4,634
香港 0 5,242（確診/疑似） 105

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯：梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 中國 西班牙 美國 肺炎 新冠肺炎

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