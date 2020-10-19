【阿里巴巴】阿里巴巴取高鑫零售控股權併入報表　高鑫零售曾升近三成、遠超阿里要約價

▲ 阿里巴巴收購高鑫零售控股股東71%股權

阿里巴巴 （09988） 公布，已同意透過子公司淘寶中國控股有限公司投資總計約280億元，向Auchan Retail InternationalS.A.及其附屬公司收購吉鑫控股有限公司的合共70.94%股權，吉鑫控股持有高鑫零售 （06808） 約51%股權。股份購買後，阿里巴巴連同其關聯方將持有高鑫約72%的經濟權益，而阿里巴巴會將高鑫綜合入賬至其財務報表中。股份購買須待滿足慣常完成條件後方告完成。

高鑫零售 （06808） 股價高開近11%，開報8.8元，早段升幅擴大至逾2成，高見10.3元，暫報9.96元升26%。

根據《香港公司收購及合併守則》，完成股份購買後，淘寶中國將須按每股8.10元的要約價以現金就高鑫的全部已發行股份提出強制性無條件全面收購要約。根據該全面收購要約，淘寶中國可能須額外支付最多約170億元收購其他股東持有的高鑫股份。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，阿里巴巴2017年戰略投資高鑫零售，並與歐尚零售、潤泰集團達成戰略合作聯盟，這是阿里巴巴新零售戰略佈局中的重要一步，也為中國商超領域創造新機遇與新價值奠定了堅實基礎，表示期待通過增持高鑫進一步推動新零售戰略，把握中國商超領域的發展機遇，為消費者提供線上線下全面融合的消費體驗。

高鑫零售上周五收報7.93元，跌2.1%，要約價相當於溢價2.1%。

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責任編輯︰梁浩碩