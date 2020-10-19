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【板藍根】鍾南山推捧板藍根治新冠肺炎　白雲山澄清尚需研究、股價挫7%

即市財經 11:38 2020/10/19

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【板藍根】鍾南山推捧後白雲山澄清　還需對產品開展進一步工作

白雲山 （00874） 股價上周五受複方板藍根顆粒對新冠病毒有效報道而急升13.3%，收報21.75元。白雲山發澄清公告，表示該藥品還需要進一步研究。白雲山股價回吐逾半成，最新跌7.4%，報20.15元，成交增至8770萬元。

白雲山於上海交易所公告中稱，有關媒體報道所涉及的相關結論，只是針對公司合營企業白雲山和黃公司複方板藍根顆粒開展的抗新型冠狀病毒體外篩選的實驗結果，後續還需對該產品開展進一步相關工作，相關工作尚存在一定的不確定性。

白雲山又表示，複方板藍根顆粒的銷售預計不會對公司的經營業績構成重大影響。

《南方日報》早前引述國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山表示，研究團隊開展了一系列體外研究發現，白雲山複方板藍根顆粒對新冠病毒有效。

消息一出，白雲山股價急升。與此同時，中國各大電商平台上白雲山官方旗艦店出售的複方板藍根顆粒馬上被搶購一空，一些實體藥店的白雲山複方板藍根顆粒也速迅售完。

白雲山炒高逾1成　鍾南山稱白雲山複方板藍根顆粒對新冠病毒有效

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 鍾南山 白雲山（00874）

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