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【新股IPO】納泉能源科技1597超購76倍　1手中籤率15%（附分配結果）

即市財經 07:53 2020/10/19

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【新股IPO】納泉能源科技1597超購76倍　1手中籤率15%（附分配結果）

新股納泉能源科技 （01597） 公布招股結果，納泉能源科技以每股2元下限定價，集資淨額9350萬元，納泉能源科技1手中籤率15%，抽50手（50,000股）穩獲1手。【分配結果】

納泉能源科技於香港公開發售部分錄得50,227人認購，超額認購76.19倍；國際配售獲輕微超額認購。

集團業務為內地風電及變槳控制系統解決方案供應商。截至今年首4個月，純利按年跌39.6%至421萬元人民幣；收入按年增39.4%至5148萬元人民幣。

納泉能源科技將於10月20日主板掛牌。

【新股IPO】納泉能源科技1597今起招股　一手入場費2626元

【新股IPO】譽燊豐超購58倍　1手中籤率10%（附分配結果）

【新股IPO】物管股合景悠活3913、世茂服務撞期招股　資金有限應該抽邊隻？

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 納泉能源科技（01597） IPO

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