【新股IPO】譽燊豐2132超購58倍　1手中籤率10%（附分配結果）

▲ 【新股IPO】譽燊豐超購58倍 1手中籤率10%（附分配結果）

新股本地建造工程承建商譽燊豐控股 （02132） 公布招股結果，譽燊豐每股0.325元下限定價，集資淨額5870萬元，譽燊豐1手中籤率10%，抽30手（240,000）穩獲1手。【分配結果】

譽燊豐公開發售部分錄得47,513萬人認購，超額認購58.05倍，配售部分獲輕微超額認購。

集團於1993年開始經營業務，收益主要分為土木工程及建築工程，當中土木工程佔公司收入逾8成或以上。截至今年3月底止全年，純利按年增72%至4045萬元；收入按年增15%至6.09億元。

譽燊豐將於10月20日主板掛牌。

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責任編輯︰梁浩碩