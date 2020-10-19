▲ 道指上周五升112點 港股ADR升103點

道指上周五升112點

美國上周五個別發展，美國零售銷售及消費者信心數據佳，道指曾升逾340點，尾市升勢收窄，收報28606點，升112點；標指收報3483點，升少於1點；納指先升後回吐，收報11671點，跌42點。

港股ADR升103點

港股ADR收報24490點，升103點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報30.55元，升0.4元或1.3%；騰訊 （00700） ADR折合報563.6元，升6.6元或1.2%。恒指夜期收報24424點，升69點，高水37點。

紐約期油跌近0.5%

油價偏軟，歐美新冠肺炎疫情上升令市場憂慮經濟前景及原油需求，紐約期油收市報每桶40.88美元，跌8美仙或近0.2%；布蘭特期油收報42.93美元，跌0.23美元或0.5%。

美滙指數先升後回

市場憂慮新冠肺炎確診病例激增，加上大選前推出經濟刺激措施機會渺茫，美滙指數上周五先升後回，美滙指數最新報93.73，歐元兌美元報1.1713；美元兌日圓報105.43。

美國10年期債息報0.75厘。

紐約期金跌0.1%

金價下跌，紐約期金收報1906.4美元，跌2.5美元或0.1%。現貨金於1900美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩