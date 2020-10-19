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【加快入市】柏傲莊撻著樓市 減價盤買少見少 嘉湖3房減至540萬 買家即「飛的」洽購

股樓投資 02:14 2020/10/19

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新世界（00017）旗下大圍站柏傲莊I成全城熱話，該盤於兩天內沽清首批391伙單位，成功購入該盤買家更形容「開心過中六合彩」，「憎多粥少」下，市場預期柏傲莊I將相繼續帶動整個樓市，更將有不少有未成功購入該盤的向隅客回流至二手市場，準買家的入市步伐進一步加快，減價盤更「買一個少一個」。一名準買家聞得嘉湖山莊三房單位減至540萬，即「飛的」前往洽購單位。

【筍盤推介】 區內指標屋苑連接商場又有會所 單位企理即刻可以住慳番裝修錢，了解按【下一頁


祥益地產高級分行經理林家倫表示，日前該分行促成一宗天水圍嘉湖山莊美湖居之成交個案，單位為6期1座低層H室，實用面積544平方呎，三房兩廳，日前獲外區客垂青，該名買家鍾情該單位內籠企理。

【筍價成交】首置客「2房價」購入嘉湖山莊3房 單位擁河園雙景 呎價再現「9字頭」，了解按【下一頁


據了解，原業主10月頭以600萬元放盤，其後累減至540萬元，新買家認為價錢符合預算，立即從外區「飛的」趕至，上述買家隨即決定購入上址作自住或投資之用，實用面積計算呎價為9,926元，屬市場價成交。


原業主於2012年以約260萬購入上址，持貨8年多，轉手帳面獲利280萬。林氏續稱，該單位若作投資收租，現時市值租金大約為1.3萬元，租金回報率可達2.9厘。

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記者：陳詠妍
放盤 二手市場 柏傲莊I 柏傲莊 嘉湖山莊 美湖居

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