【新股IPO】合景悠活3913今日起招股 入場費8212元

多隻新股接力登場！

由合景泰富（01813）分拆上市的物管業務合景悠活 （新上市編號：03913）由今日起（19日）至周四（22日）招股，計劃發售3.83億股，招股價介乎7元至8.13元，每手1000股，入場費8212元；預計30日掛牌；農銀國際、華泰國際為聯席保薦人。

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該股是次有10%為公開發售，而在90%的國際配售中，約7062萬股會保留給合景泰富股東認購。有一點要留意，是合景悠活上市後，合景泰富將不再持有合景悠活權益，兩者關係轉為姊妹公司。

合景悠活集資所得的其中60%用於收購和投資；25%用於更新智能服務系統；10%用於多元化增值服務；5%用於一般營運資金。

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此外，引入了8名基石投資者分別為高瓴資本基金（認購5000萬美元）、Orchid China and LMA SPC（認購1000萬美元）、Harvest Global Capital Investment（認購1000萬美元）、Snow Lake Capital（認購1000萬美元）、Valliance（認購1000萬美元）、China Lesso（認購1000萬美元）、OP Capital（認購1000萬美元）、Aspex（認購1000萬美元），合共認購1.2億美元（約9.36億港元）。

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記者：張以正