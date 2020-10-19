【開市9點半】螞蟻集團傳本周聆訊　上市隨時「撞正」美國總統大選

（1）現時港股焦點非阿里巴巴 （09988） 同系螞蟻集團上市進度莫屬！據最新報道，螞蟻集團或本周展開聆訊。若螞蟻集團成功通過上市聆訊，按慣例，最快2星期後，即11月第一個星期掛牌，意味將「撞正」美國總統大選。

即睇開市9點半重點：

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【螞蟻上市】螞蟻最快何時上市 難避美國大選風險？

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（2）中港新股市場愈來愈旺，內地焦點投行、現在香港掛牌的中金 （03908） 將在內地掛牌，成又一家「A+H上市」券商。內地傳媒報道，中金網上中籤率可能達到0.1%以上，有望成為今年最容易中籤的新股之一。

【中金回A】中金A股網上中籤率料僅0.1% 仍屬今年「最容易中籤」內地新股

（3）iPhone 12系列正式開售，除了美股蘋果（AAPL），中港股市當中iPhone概念股又有甚麼選擇呢？每家公司又負責iPhone產品內甚麼部分呢？

【iPhone 12】iPhone12內地反應佳 關注供應鏈投資機會

（4）卓越商企服務 （新上市編號：06989） 雖然要抽100手（100,000股）先穩中1手，但其暗盤未見大升。投資界更認為，卓越商企服務首掛或只有單位數升幅，建議先獲利。

【新股IPO】卓越商企服務6989追揸沽攻略 投資界：首日僅單位數升幅、可先獲利

（5）內房股世茂集團 （00813） 分拆旗下物管公司世茂服務獨立上市。市場消息稱世茂服務最快周二（20日）開始招股，預期集資10億美元（折合約78億港元），中金、摩根士丹利為聯席保薦人。

【新股IPO】世茂服務通過上市聆訊 傳最快周二招股 上半年多賺1.25倍（第三版）

（6）又一隻物管股準備上市，合景泰富 （01813） 旗下合景悠活 （新上市編號：03913） 今日（19日）至22日招股，招股價介乎7元至8.13元，一手（1000股）入場費8212元。

【新股IPO】合景悠活3913周一起招股、入場費8212元 未來第三方收入佔比升至四成

（7）國泰航空 （00293） 負面消息不斷湧現，市場消息指，國泰裁員將於短期內公布，國泰已將消息通知民航處，意味國泰裁員事在必行，而除裁員外，國泰還會一併公布減薪的消息。

【國泰裁員】消息：國泰裁員數日內公布 國泰：恕不評論

（8）要炒港股當然不能忽視ATMX（（阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） ）。小米雷軍在官方微博指，金融服務「小米數科」品牌將升級為「天星數科」，意味同香港虛擬銀行「天星銀行」品牌相同。

【小米股價】小米雷軍：小米數科品牌升級為天星數科 小米金融App同步易名

（9）港交所 （00388） 今日起將調整開市前時段交易安排，個人投資者早上9時15分後可輸入競價限價盤、9時20分至9時22分將新設隨機對盤時段。

港股周一實施改良開市前時段 恒指9：20至9：22隨機對盤結束後發布 投資者注意事項

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

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編輯：莫亦熙