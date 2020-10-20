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【新股IPO】物管股合景悠活3913、世茂服務873撞期招股、螞蟻將至　資金有限應該抽邊隻？（第二版）

即市財經 13:06 2020/10/20

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世茂服務傳最快周二招股。

物管股景悠活  （新上市編號：03913） 以及世茂集團  （00813）  旗下的世茂服務  （新上市編號：00873） 正在同期招股，合景悠活次日孖展有投資者截飛會否對其招股有影響？而史上最大IPO螞蟻集團初步計劃本月27日（下周二）招股，物管股還抽嗎？資金有限，投資者應該如何部署？投資界認為，物管股仍值得一搏，螞蟻招股期間，資金已回籠。

中薇證券硏究部董事黃偉豪表示，由於卓越商企服務 （06989） 首日升幅得不足半成，表現不如意，物管股上半年已經炒作一輪，現出現疲軟態勢。另外，螞蟻很快上市、抽iBond反映火熱、美國大選等，令資金有限的投資者更加謹慎部署。

他續指，上述是合景悠活出現抽飛原因，亦將影響合景悠活及世茂服務接下來的招股表現。但不認為兩隻物管因此反映冷淡，因為在螞蟻上市之前資金已經回籠，投資者有充足的彈藥抽螞蟻。

合景悠活周一招股，入場費8212元，詳見【下一頁】

點擊下圖查看更多合景悠活招股詳情

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兩隻新股同期招股，輝立証券企業融資副經理陳英傑認為世茂服務招股反應更加火熱，因為按今年首季業務來看，世茂服務較合景悠活表現更亮麗，且母公司世茂集團有充足的土地儲量及豐富的物業，故世茂服務所管理的物業規模相對更大，認為世茂服務凍資額更大。

世茂服務上半年多賺1.25倍，周二招股，詳見【下一頁】

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信誠證券聯席董事張智威指，合景悠活的招股反應或會受卓越商企服務股價表現拖累，預計後者首掛股價如暗盤一般，錄得單位數升幅。因此推測合景悠活認購未必太活躍，預計認購80手以內，就可以穩中一手。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯：陳華

香港股票 世茂集團（00813） 合景悠活（03913） 世茂服務（00873） 合景泰富集團（01813） IPO

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