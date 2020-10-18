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【新股IPO】物管股合景悠活3913、世茂服務撞期招股　資金有限應該抽邊隻？

即市財經 23:06 2020/10/18

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物管股卓越商企服務  （06989） 暗盤升不足一成，未如預期般大升，合景泰富  （01813） 旗下物管業務合景悠活  （新上市編號：03913） 以及世茂集團  （00813）  旗下的世茂服務接棒，會否受影響？兩隻大型物管新股撞期，資金有限，投資者應該如何部署？投資界認為，世茂服務規模相對較大，認購勢踴躍，相信凍資額較合景悠活更多。

合景悠活周一招股，入場費8212元，詳見【下一頁】

點擊下圖查看更多合景悠活招股詳情

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輝立証券企業融資副經理陳英傑認為，卓越商企服務暗盤表現一般，接下來有多隻新股接棒上市，因此投資者會沽貨卓越商企，資金流向新股，不利卓越商企首日表現。

至於兩隻新股同期招股，他認為世茂服務招股反應更加火熱，因為按今年首季業務來看，世茂服務較合景悠活表現更亮麗，且母公司世茂集團有充足的土地儲量及豐富的物業，故世茂服務所管理的物業規模相對更大，認為世茂服務凍資額更大。

世茂服務上半年多賺1.25倍，傳周二招股，詳見【下一頁】

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信誠證券聯席董事張智威指，合景悠活的招股反應或會受卓越商企服務股價表現拖累，預計後者首掛股價如暗盤一般，錄得單位數升幅。因此推測合景悠活認購未必太活躍，預計認購80手以內，就可以穩中一手。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【新股IPO】卓越商企服務6989追揸沽攻略　投資界：最多升逾3成

 

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編輯：陳華

香港股票 世茂集團（00813） 合景泰富集團（01813） IPO

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