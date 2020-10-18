【BP炒人】傳英國石油公司自願離職人數未達標　將額外裁員約7500人

▲ 由於自願離職人數未達BP公眾當初設立的1萬名，故BP公眾將開始強制裁員

疫情全球大爆發，傳統經濟行業大多營運受到衝擊，石油行業更屬當中重傷者。石油股BP公眾（美：BP，前稱英國石油）六月宣布將縮減1萬名工作人手，其中工程師、地質學家和科學家等後勤職員為主要對象，相關職員可自願離職。據路透社報道，BP公眾至今僅落實縮減了二千多名員工，意味尚有超過七千名職員隨時「飯碗」不保。BP公眾上周五收報16.25美元。

路透社引述BP公眾內部訊息指出，處於上述自願離職範圍內的員工約2.36萬名，惟目前只有約2500名員工自願離職，其中約500名屬高級職員。按消息人士對路透社所述，離職人士將按年資獲得賠償，每在BP公眾工作一年，便獲相當於一個月人工的賠償；消息人士同時透露，現時已有超過一成處於自願離職範圍內的員工請辭，公司對狀況滿意。

由於自願離職人數未達BP公眾當初設立的1萬名，故BP公眾將開始強制裁員，相關準則將按「內部得分和排名」而定。

BP公眾六月時宣布欲裁減員工，行政總裁Bernard Looney其時指公司需控制成本，同時為未來業務擴展至低碳領域作準備。

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編輯：莫亦熙