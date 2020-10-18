  • 23°C
香港時間 : 20201018日 (日) 23:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

財庫局擬推動多項法案 就證券市場無紙化立法、建立積金易平台

即市財經 22:43 2020/10/18

分享：

許正宇表示，希望推動多項與金融相關的法案。

財經事務及庫務局局長許正宇於網誌中表示，立法會上周復會，財庫局希望推動通過相關法案達到3大目標，包括(1)設立法定企業拯救程序，加強市場抗疫復元能力; (2)提供有針對性的稅務寬免; 及(3) 強化市場基建，加快金融科技發展的進程。

許正宇表示，目前香港沒有法定的企業拯救程序，假如公司陷入財政困難，很多時候只能清盤結業。這對公司的持份者如股東、僱員及債權人而言，未必是一個最好的結局。財庫局希望引入法定企業拯救程序，提供一個新選項，讓獨立第三方專業人士在期限內監管公司，嘗試制定一個拯救方案。

提供稅務寬免　吸引私募基金來港

財庫局希望通過有針對性的稅務寬免，拓展香港的資產管理業務。此前政府已容許私募基金，以有限責任合夥制度形式在香港落戶以來，市場反應亦非常正面，當中有不少申請的基金以大灣區作投資主題。

為了進一步發展香港的私募基金業務，財庫局計劃為在香港營運的私募基金所分發的附帶權益（carried interest），即基金經理根據表現而獲發放的績效分紅提供稅務寬免，以吸引更多私募基金在港營運。

推動證券市場無紙化　建立積金易平台

許正宇續表示，有關證券市場無紙化的法案的相關準備工作，已進入相對成熟的階段，將提交立法會審議。新制度將分階段實施，先從在香港註冊成立的上市公司股份及首次公開招股 （IPO）入手。

另一項涉及市場基建及金融科技的工作﹐是有關設立積金易平台（eMPF）的法例修訂。繼今年7月通過相關法案後﹐這次第二階段的立法工作將釐清積金局、積金易平台及受託人之間就推行平台的角色與責任，以及因應強積金計劃行政工作流程有所精簡而作出的技術性修訂。

平台的推出是強積金制度的一次重大改革，將過往分散於各受託人的行政平台，通過一個創新的金融科技項目整合統一。除了為市民大眾創造可實際受惠的減費空間外﹐亦可以改善用戶體驗及減少僱主和自僱人士在文書工作上的負擔。長遠而言，集中強積金行政管理系統亦可以為未來例如「全自由行」等的改革措施鋪路。 

相關文章︰【大灣區】財庫局許正宇：盡快落實跨境理財通　未來5年發行660億綠債

【理財通】財庫局許正宇：跨境理財通仍在細節工作階段

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈 https://bit.ly/33077jz

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https://bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

編輯︰侯景成

基金 許正宇 Fintech 財經事務及庫務局 立法會 自僱人士 大灣區 香港 財富及資產管理 大眾

上一篇文章

【新股IPO】合景悠活3913、世茂服務撞期招股　資金有限應該抽邊隻？

下一篇文章

【國泰裁員】消息：國泰裁員數日內公布　國泰：恕不評論
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎今晚截止登記　周五進行抽獎（附詳情及連結）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎今晚截止登記　周五進行抽獎（附詳情及連結）
【金管局前總裁】陳德霖不買股只愛磚頭 多個豪宅廿年升值8000萬
【金管局前總裁】陳德霖不買股只愛磚頭 多個豪宅廿年升值8000萬
【新股IPO】先聲藥業2096傳上限定價13.7元　孖展錄762億元超購212倍（不斷更新）
【新股IPO】先聲藥業2096傳上限定價13.7元　孖展錄762億元超購212倍（不斷更新）
港股周一實施改良開市前時段　恒指9：20至9：22隨機對盤結束後發布　投資者注意事項
港股周一實施改良開市前時段　恒指9：20至9：22隨機對盤結束後發布　投資者注意事項
【國泰裁員】傳國泰下周二或之後開始裁員　留職員工或減薪3至4成（第三版）
【國泰裁員】傳國泰下周二或之後開始裁員　留職員工或減薪3至4成（第三版）
【iPhone 12】iPhone 12系列價錢5999至11899元　今晚iPhone12、12Pro可預訂（附各型號定價）
【iPhone 12】iPhone 12系列價錢5999至11899元　今晚iPhone12、12Pro可預訂（附各型號定價）