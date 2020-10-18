財庫局擬推動多項法案 就證券市場無紙化立法、建立積金易平台

▲ 許正宇表示，希望推動多項與金融相關的法案。

財經事務及庫務局局長許正宇於網誌中表示，立法會上周復會，財庫局希望推動通過相關法案達到3大目標，包括(1)設立法定企業拯救程序，加強市場抗疫復元能力; (2)提供有針對性的稅務寬免; 及(3) 強化市場基建，加快金融科技發展的進程。

許正宇表示，目前香港沒有法定的企業拯救程序，假如公司陷入財政困難，很多時候只能清盤結業。這對公司的持份者如股東、僱員及債權人而言，未必是一個最好的結局。財庫局希望引入法定企業拯救程序，提供一個新選項，讓獨立第三方專業人士在期限內監管公司，嘗試制定一個拯救方案。

提供稅務寬免 吸引私募基金來港

財庫局希望通過有針對性的稅務寬免，拓展香港的資產管理業務。此前政府已容許私募基金，以有限責任合夥制度形式在香港落戶以來，市場反應亦非常正面，當中有不少申請的基金以大灣區作投資主題。

為了進一步發展香港的私募基金業務，財庫局計劃為在香港營運的私募基金所分發的附帶權益（carried interest），即基金經理根據表現而獲發放的績效分紅提供稅務寬免，以吸引更多私募基金在港營運。

推動證券市場無紙化 建立積金易平台

許正宇續表示，有關證券市場無紙化的法案的相關準備工作，已進入相對成熟的階段，將提交立法會審議。新制度將分階段實施，先從在香港註冊成立的上市公司股份及首次公開招股 （IPO）入手。

另一項涉及市場基建及金融科技的工作﹐是有關設立積金易平台（eMPF）的法例修訂。繼今年7月通過相關法案後﹐這次第二階段的立法工作將釐清積金局、積金易平台及受託人之間就推行平台的角色與責任，以及因應強積金計劃行政工作流程有所精簡而作出的技術性修訂。

平台的推出是強積金制度的一次重大改革，將過往分散於各受託人的行政平台，通過一個創新的金融科技項目整合統一。除了為市民大眾創造可實際受惠的減費空間外﹐亦可以改善用戶體驗及減少僱主和自僱人士在文書工作上的負擔。長遠而言，集中強積金行政管理系統亦可以為未來例如「全自由行」等的改革措施鋪路。

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編輯︰侯景成