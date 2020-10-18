  • 23°C
香港時間 : 20201018日 (日) 23:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中金回A】中金A股網上中籤率料僅0.1% 仍屬今年「最容易中籤」內地新股

即市財經 23:07 2020/10/18

分享：

中金即將於內地上市。

內地券商中金公司 （03908） 即將於上交所上市，如無意外成為第14家「A+H上市」券商。據內地傳媒報道，中金公司網上中籤率可能達到0.1%以上，有望成為今年最容易中籤的新股之一。

據中金的A股招股書顯示，其擬公開發行不超過4.59億股，佔發行後公司總股本比例不超過9.5%，全部為公開發行新股。目前，中金公司尚未確定發行價和募資規模。

內網上申購數量上限較高的新股，中籤率也比較高。根據歷史數據測算，其網上中籤率可能達到0.1%以上，有望成為今年最容易中籤的新股之一。

內地新股中籤率向來偏低，據內地傳媒統計，2020年上半年，普通戶、創業板戶、科創板戶的新股申購總額為298.25萬元（人民幣，下同）、1441.86萬元、3184.66萬元；申購後的獲配金額分別為340.65元、2391.58元、12589.04元，所對應的中籤率分別為0.0114%、0.0166%、0.0395%。換言之，一般投資者抽新股的中籤率普遍只略高於0.01%。

相關文章︰中金計劃在上海IPO發行至多4.586億股A股

海底撈創新高現飈6%　中金連續兩周上調目標價

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈 https://bit.ly/33077jz

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！https://bit.ly/2GhIwht

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

編輯︰侯景成

 

香港股票 基金 A股 中金公司（03908） 香港

上一篇文章

【BP炒人】傳英國石油公司自願離職人數未達標　將額外裁員約7500人

下一篇文章

【新股IPO】合景悠活3913、世茂服務撞期招股　資金有限應該抽邊隻？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎今晚截止登記　周五進行抽獎（附詳情及連結）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」抽獎今晚截止登記　周五進行抽獎（附詳情及連結）
港股周一實施改良開市前時段　恒指9：20至9：22隨機對盤結束後發布　投資者注意事項
港股周一實施改良開市前時段　恒指9：20至9：22隨機對盤結束後發布　投資者注意事項
【國泰裁員】傳國泰下周二或之後開始裁員　留職員工或減薪3至4成（第三版）
【國泰裁員】傳國泰下周二或之後開始裁員　留職員工或減薪3至4成（第三版）
【金管局前總裁】陳德霖不買股只愛磚頭 多個豪宅廿年升值8000萬
【金管局前總裁】陳德霖不買股只愛磚頭 多個豪宅廿年升值8000萬
【iPhone 12】iPhone 12系列價錢5999至11899元　今晚iPhone12、12Pro可預訂（附各型號定價）
【iPhone 12】iPhone 12系列價錢5999至11899元　今晚iPhone12、12Pro可預訂（附各型號定價）
【新股IPO】先聲藥業2096傳上限定價13.7元　孖展錄762億元超購212倍（不斷更新）
【新股IPO】先聲藥業2096傳上限定價13.7元　孖展錄762億元超購212倍（不斷更新）