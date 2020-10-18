【中金回A】中金A股網上中籤率料僅0.1% 仍屬今年「最容易中籤」內地新股

▲ 中金即將於內地上市。

內地券商中金公司 （03908） 即將於上交所上市，如無意外成為第14家「A+H上市」券商。據內地傳媒報道，中金公司網上中籤率可能達到0.1%以上，有望成為今年最容易中籤的新股之一。

據中金的A股招股書顯示，其擬公開發行不超過4.59億股，佔發行後公司總股本比例不超過9.5%，全部為公開發行新股。目前，中金公司尚未確定發行價和募資規模。

內網上申購數量上限較高的新股，中籤率也比較高。根據歷史數據測算，其網上中籤率可能達到0.1%以上，有望成為今年最容易中籤的新股之一。

內地新股中籤率向來偏低，據內地傳媒統計，2020年上半年，普通戶、創業板戶、科創板戶的新股申購總額為298.25萬元（人民幣，下同）、1441.86萬元、3184.66萬元；申購後的獲配金額分別為340.65元、2391.58元、12589.04元，所對應的中籤率分別為0.0114%、0.0166%、0.0395%。換言之，一般投資者抽新股的中籤率普遍只略高於0.01%。

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編輯︰侯景成