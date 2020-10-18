【泰國示威】示威者擠滿曼谷街頭 總理巴育尋求對話【多圖】

泰國示威在周日繼續，數以千計示威者無視禁令，再次塞滿首都曼谷的街頭抗議，他們要求軍事政變上台的泰國總理巴育（Prayuth Chan-ocha）下台、釋放被捕的示威領袖、以及改革現時泰國奉行的君主制。巴育則表示，尋求對話解決問題。

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總理巴育周日（18日）透過發言人表示，關注示威持續擴大，擔心被麻煩製造者利用及煽動暴力，強調政府希望展開對話，藉此解決當前問題。但發言人未明言對話對象是誰。

雖然多名示威領袖連日來相繼被捕，但示威群眾周日再度冒雨走上曼谷街頭，勝利紀念碑和阿索（Asok）兩處曼谷最繁忙的交通樞紐都擠滿人群。警方指，單在勝利紀念碑便有約1萬人，暫無意進行驅散。

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示威者質疑巴育在去年選舉舞弊，藉以繼續維持2014年軍事政變奪取的權力，但巴育否認。示威者同時也公開批評現任泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn），要求減少王室權力。王室暫未對示威活動作出任何評論。

除了曼谷，泰國還有最少19個府在周日也有同類示威，而丹麥、瑞典、法國、加拿大和美國亦有聲援行動。

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責任編輯：陳啟賢