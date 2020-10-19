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【逆市開店】純素珍珠奶茶Mother Pearl登陸中環　創辦人：店面排隊有增無減

商業 08:00 2020/10/19

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PO house創辦人陳寶儀（Po Chen）表示，旗下純素珍珠奶茶品牌Mother Pearl於8月底逆市開業，生意比預期好，有望1年回本。（梁偉榮攝）

疫情下港人更注重健康，為素食及綠色生活帶來商機。純素珍珠奶茶品牌Mother Pearl圓貝於8月底開業，母企綠色生活平台PO house創辦人陳寶儀（Po Chen）表示，是次投資了超過7位數字，生意比預期好，期望1年回本。究竟當中有什麼回本策略？

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1）加盟外送平台助生意
陳透露，開幕至今店面排隊情況有增無減，目標客戶群為素食者、愛健康人士及附近上班族，每日更有10多個回頭客。除了門市，Mother Pearl現已加盟foodpanda及Deliveroo提供送遞服務，相信為茶飲店帶來額外3至5成生意。

Mother Pearl主打純素珍珠奶茶，手工珍珠及植物奶均為自家製。（梁偉榮攝）

2）與商場及品牌聯乘
對於逆市開店，她坦言，逆市中創業不少支出有下調空間，而且店舖沒有堂食，疫情的禁令對其影響不大。她又指，開業不久已收到不少大型商場及品牌的合作邀請，正在計劃不同形式的聯乘活動，有商場更邀請店舖進駐或開設期間限定店，現時亦正物色店舖再開分店。

3）主打健康飲食
素食熱潮幫助了純素珍珠奶茶的生意，陳認為，香港具有發展素食餐飲的潛力，尤其是疫情下，留意到大眾消費時的首要考慮，已不再是廉價與便捷。「健康成為了每人的首要課題，只是需要花時間教育消費者，務求令這種飲食習慣更普及。」

4）全自家製有機食材吸客
有別於其他茶飲店，她指，Mother Pearl採用全自家製且有機食材，如4款不同的手工珍珠（活性炭珍珠 、辣木珍珠、巴西莓珍珠、薑黃珍珠）及3款植物奶（燕麥腰果奶、杏仁奶、燕麥火麻奶），雖然製作過程的人手和時間會大大提高食材成本，但好處是與其他品牌的食材不一，如市面上不少珍珠加入了穩定劑等化學物。

為配搭茶飲，店內亦售賣多款以營養豐富為前提的小食，包括蘊含多種植物營養的菠菜芝菇饀餅，以及低升糖指數並富營養的抹茶燕麥脆脆。

店內亦售賣多款以營養豐富為前提的小食。（梁偉榮攝）

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責任編輯：朱悅瀅

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