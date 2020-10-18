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【國泰裁員】消息：國泰裁員數日內公布　國泰：恕不評論

即市財經 22:04 2020/10/18

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國泰裁員消息在市場流傳已久，消息指，國泰裁員將於短期內公布。

國泰航空 （00293） 早前內部流傳，國泰將於周二（20日）或之後開始裁員。市場消息指，國泰裁員將於短期內公布，國泰已將消息通知民航處，意味國泰裁員事在必行，而除裁員外，國泰還會一併公布減薪的消息。

國泰留職員工或減薪3至4成，詳見【下一頁】

國泰發言人指，就坊間各種揣測及傳聞，恕不作評論。

國泰危機有幾嚴峻？看圖更清楚

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傳政府希望國泰為被裁員提供更優厚方案

另據《南華早報》消息報道指，國泰希望於周五前公布重組計劃，包括裁員消息，但政府希望國泰可向被裁的員工提供更優厚的方案。

報道稱，國泰已制定只裁減少部分員工的計劃，為未來航空需求回升是最好準備，但若需求未與預期般反彈，國泰可能被迫要裁減更多員工。

國泰工會：國泰無承諾不裁員，詳見【下一頁】

早前市場流傳的國泰裁員方案，指A級基層員工可獲1個月工資作遣散費； B級基層或以上員工可獲3個月工資作遣散費， 並可能會削減退休福利。至於留職員工，需減薪30%至40%。另外，有消息指，國泰會分兩日裁員， 分別涉及空勤人員及國泰城或地勤職員。

更多國泰危機消息

相關文章：【旅遊氣泡】來往新加坡及香港機票價格急彈4成　聖誕期間機票索價4900元

 

編輯：陳韻妍

香港股票 裁員 民航處 國泰航空（00293） 國泰航空

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