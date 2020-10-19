【國泰裁員】國泰裁員傳數日內公布、國泰：恕不評論　國泰城周末架設傳媒區？

▲ 國泰裁員消息在市場流傳已久，消息指，國泰裁員將於短期內公布。

國泰航空 （00293） 早前內部流傳，國泰將於周二（20日）或之後開始裁員。市場消息指，國泰裁員將於短期內公布，國泰已將消息通知民航處，意味國泰裁員事在必行，而除裁員外，國泰還會一併公布減薪的消息。國泰股價續升，今早高開逾1%，開報5.85元。

國泰留職員工或減薪3至4成，詳見【下一頁】

國泰發言人指，就坊間各種揣測及傳聞，恕不作評論。

▲ 國泰城外設置傳媒區

有讀者提供圖片指出國泰城外周末已設置傳媒區，未知是否與裁員部署有關。不過據了解，有關區域是因為上周有傳媒與保安發生爭執而設置。

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傳政府希望國泰為被裁員提供更優厚方案

另據《南華早報》消息報道指，國泰希望於周五前公布重組計劃，包括裁員消息，但政府希望國泰可向被裁的員工提供更優厚的方案。

報道稱，國泰已制定只裁減少部分員工的計劃，為未來航空需求回升是最好準備，但若需求未與預期般反彈，國泰可能被迫要裁減更多員工。

國泰工會：國泰無承諾不裁員，詳見【下一頁】

早前市場流傳的國泰裁員方案，指A級基層員工可獲1個月工資作遣散費； B級基層或以上員工可獲3個月工資作遣散費， 並可能會削減退休福利。至於留職員工，需減薪30%至40%。另外，有消息指，國泰會分兩日裁員， 分別涉及空勤人員及國泰城或地勤職員。

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編輯：陳韻妍