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【iPhone 12】iPhone 12不附贈火牛 購買原廠Type-C火牛多少錢？

即市財經 21:35 2020/10/18

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iPhone 12系列不再附送原廠火牛。

蘋果（美︰AAPL）在最新的推出的iPhone 12系列手機中取消了附送的火牛，僅提供一條USB-C轉換至Lightning的充電綫。對於不少隔代換機的用戶而言，今次換新機同時，也意味着要額外準備一個USB-C電源火牛。

過去只有iPhone 11 Pro系列曾搭送USB-C充電器與USB-C轉換至Lightning充電綫。在iPhone 12取消附送的火牛後，參照蘋果官網資料，用戶若要以正價購買，最便宜的原廠「20W USB-C 電源轉換器」售價為149元。

點擊下圖查看更多蘋果原廠火牛價格

    點擊圖片放大
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另外，在蘋果官網上亦有售賣功率更大的30W、61W及96W廠火牛，以及第三方供應商製作的火牛。其中，Belkin製造的18W USB-C牆壁充電，連同USB-C轉換Lightning綫，售價為298元，是在蘋果官網上售賣的第三方廠商火牛中，最便宜的一款。

相關文章︰【iPhone 12】內地iPhone 12預購火熱 天貓、京東平台上蘋果旗艦店已缺貨

【iPhone 12】iPhone12內地反應佳　關注供應鏈投資機會

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編輯︰侯景成

 

美股 iPhone USB iPhone 11 iPhone 12 iPhone 11 Pro 蘋果（Apple，美：AAPL）

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