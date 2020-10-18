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【美國大選】民主黨黑人議員倒戈 撐特朗普玩「人群衝浪」

環球政治 21:39 2020/10/18

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美國大選11月3日投票，繼民主黨總統候選人拜登獲部分共和黨人公開支持後，共和黨總統特朗普也獲民主黨議員支持，而且是一名黑人，在特朗普的造勢大會上大玩「人群衝浪」（Crowd surfing），猶如音樂會中的搖滾巨星。

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特朗普上周五（16日）在佐治亞州梅肯（Macon）舉行造勢大會，並有倒戈的民主黨人參與。他是瓊斯（Vernon Jones），一名非洲裔的州眾議員，隸屬民主黨。

不過，自今年初，瓊斯便宣布支持特朗普競選連任，並批評部分民主黨人根本不打算讓黑人離開他們心理中的茶園（在仍有黑奴的舊日美國，不少黑人被強制於茶園工作）。在2008年一篇文章中，瓊斯自詡為獨立思考的保守派民主黨人，支持信仰為本的倡議、收緊移民法律。

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除了倒戈支持對立政黨候選人，瓊斯還沒有遵守美國疾控中心的防疫建議，包括沒戴口罩，更沒保持社會距離，跟出席造勢大會的群眾近距離接觸，大玩「人群衝浪」，在人群上被抬來抬去。

情況惹來外界批評，但瓊斯一於懶理，還在Twitter回應稱：「對，我玩了人群衝浪！致那些討厭我們的人，繼續抓狂吧！你們將在11月3日更生氣！」

責任編輯：陳啟賢

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