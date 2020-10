聯合國對伊朗武器禁運屆滿 伊朗稱毋須買武器

聯合國對伊朗的武器禁運已於周日屆滿,意味伊朗將可再次向其他國家購買武器,但伊朗表示,其國防是依靠自身力量,毋須向外購買武器。

伊朗外交部透過國營電視台發表聲明:

「伊朗國防的宗旨是建基在人民和本土能力…非常規武器、大殺傷力武器和常規武器的購買狂潮,都不會出現於伊朗國防宗旨。」

(Iran's defense doctrine is premised on strong reliance on its people and indigenous capabilities ... Unconventional arms, weapons of mass destruction and a buying spree of conventional arms have no place in Iran's defense doctrine.)