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聯合國對伊朗武器禁運屆滿 伊朗稱毋須買武器

環球政治 20:50 2020/10/18

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聯合國對伊朗的武器禁運已於周日屆滿，意味伊朗將可再次向其他國家購買武器，但伊朗表示，其國防是依靠自身力量，毋須向外購買武器。

伊朗被指陰謀暗殺美國外交官 特朗普警告將「千倍奉還」【下一頁】

美國要求聯合國恢復伊朗制裁 特朗普：「伊朗永遠不會擁有核武」【下一頁】

伊朗外交部透過國營電視台發表聲明：

「伊朗國防的宗旨是建基在人民和本土能力…非常規武器、大殺傷力武器和常規武器的購買狂潮，都不會出現於伊朗國防宗旨。」
（Iran's defense doctrine is premised on strong reliance on its people and indigenous capabilities ... Unconventional arms, weapons of mass destruction and a buying spree of conventional arms have no place in Iran's defense doctrine.）

伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）又在Twitter表示，伊朗跟世界的合作恢復正常，是多邊主義和地區和平穩定的一次勝利。

今次屆滿的是2007年聯合國安理會通過的武器禁運決議，美國之前尋求延長禁運令，但在安理會遭到否決。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）曾經警告俄羅斯和中國，重新恢復聯合國所有對伊朗的制裁。被問到一旦中國和俄羅斯拒絕配合，華府會否一併制裁俄羅斯和中國，蓬佩奧稱：「當然會。（Absolutely）」

由於長期受到國際社會制裁，伊朗已經發展出龐大的本土軍工業，甚至宣稱所製造的長程彈道導彈已經有能力直接攻擊華盛頓。但西方軍事專家認為，伊朗經常誇大其武器能力。

伊朗導彈擊沉「美國航母」 美軍狠批魯莽不負責任【下一頁】

微軟：俄羅斯伊朗中國黑客 曾入侵特朗普拜登陣營【下一頁】

責任編輯：陳啟賢

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