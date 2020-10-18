【速食時裝】國產Shein登全球網購時裝寶座　Zara及H&M都要讓路

▲ Shein主打廉價時裝，App每周都會推出逾百款新設計產品，售價僅及Zara一半。

疫情雖然重創速食時裝行業，但Zara母企Inditex截至7月底止季度成功轉虧為盈，H&M截至8月底止第三財季亦成功扭虧，但在Zara及H&M逐步回復正軌的同時，市場佔有率原來已悄悄被中資新貴Shein蠶食，Shein現已登上全球最大時裝網站寶座。

Shein目標客戶為Z世代 利用Instagram及TikTok宣傳

外電引述Euromonitor統計顯示，以自家品牌銷售額計算，Shein是全球最大的純網上時裝零售商。Shein於2008年成立，總部位於中國南京，目標客戶為Z世代（約1995至2005年出生人士）。Shein透過社交媒體如Instagram及TikTok的影響力，加上優惠代碼，成功吸引年輕消費者。

Shein主打廉價時裝，App每周都會推出逾百款新設計產品，售價僅及Zara一半。

Zara半年綫上銷售增逾七成，詳見【下一頁】

Shein app於9月份全球下載次數達1,030萬人次，遠高於H&M的250萬人次及Zara的200萬人次。至於全球累計下載數目，SHEIN近2.3億人次，H&M只有1.23億人次，Zara的9,060萬人次。

據分析平台App Annie統計，9月27日一周，Shein是iPhone全球下載次數最高的購物App。

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編輯：陳韻妍