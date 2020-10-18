【歐洲第二波疫情】荷蘭王室出遊挨轟 飛希臘度假一日折返

▲ 荷蘭國王威廉亞歷山大（King Willem-Alexander）和皇后麥西瑪（Queen Maxima）在上周五（16日）乘坐公務機前往希臘度假，引起國民強烈不滿。

歐洲第二波新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情嚴峻，在荷蘭，當開始實施部分防疫措施、籲國民居家抗疫之際，其王室成員竟搭飛機出外度假，結果在輿論壓力下急急腳折返，假期維持一天便結束。

荷蘭周六（17日）錄得逾8000宗新增確診病例。為遏止病毒傳播，早前曾實施部分防疫措施，包括關閉酒吧，餐館和咖啡店，外賣除外；每個家庭每天最多可接待三位客人；政府亦呼籲民眾盡量留在家中抗疫，減少外出。

惟荷蘭國王威廉亞歷山大（King Willem-Alexander）和皇后麥西瑪（Queen Maxima）在上周五（16日）乘坐公務機前往希臘度假。惟他們這次出行，在國內引起民眾強烈不滿，於是二人提前提前在星期六晚上飛回荷蘭。

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王室聲明表示，國王和皇后的出行並沒有違反防疫措施，針對其假期的討論無助疫情防控。

荷蘭總理魯特（Mark Rutte）亦因此受壓。有批評指，若魯特指出度假的弊端，國王定會改變主意，故要求魯特解釋。

荷蘭王室不是首次因違反防疫措施而受到批評。八月時，荷蘭國王和皇后被拍到在希臘時，沒有跟餐廳老闆保持社交距離。受反對派議員施壓，當地政府正在審視王室的年度預算。

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責任編輯：葉芷樺

