【大圍站上蓋】柏傲莊首批單位賣清光　準買家嘆難中過六合彩

新世界（00017）旗下大圍站柏傲莊，於短短兩日內，沽清首批單位，合共391伙，套現逾42.7億元。發展商表示，將積極與合作夥伴研究，擬盡快加推單位應市。

由於項目設大手客揀樓，在周六開售首天，已出售232伙單位，換言之，今日僅得159伙單位出售，由於認購者眾，故可揀樓的人數不多。市場消息指，項目八成為用家，兩成為投資客，最大額買家選購4伙3房單位，涉資5,748.8萬元。

【樓市熱話】網民教路：買大圍站，不如買沙田站 搭過地鐵返工就知點解【下一頁】

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，柏傲莊I銷情報捷，帶動樓市交投氣氛向好，項目早前超額認購逾57倍，大量向隅客未能成功入市，部分率先流入二手市場，令二手睇樓量得以保持，交投平穩。

【大圍站上蓋】柏傲莊屢現父母客 最強購買力現身 發展商：慈父慈母盤【下一頁】

美聯物業住宅部行政總裁布少明則認為，柏傲莊I反應空前理想，儘管吸納客源與資金，但亦刺激二手買家入市意欲。他續指，新盤氣氛暢旺，可見市場剛需強勁，待新盤熱賣過後，向隅客或將陸續回流二手市場，又預計在市場熾熱氣氛帶動下，購買力將持續釋放，加上疫情逐步回穩，預料第四季發展商將「報復式」推盤，有萬伙新盤可望應市。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先