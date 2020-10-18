【BP裁員】傳英國石油公司裁員萬人　僅四分之一屬自願離職

新冠疫情影響環球經濟活動，石油需求受壓打擊油價，繼埃克森美孚(Exxon Mobil)、雪佛龍（Chevron）之後，英國能源公司英國石油（BP）早前亦傳出將大裁員約1萬人，近期路透社引述知情人士消息指，當中僅有25%，即2,500人屬於自願辭職。

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除了自願辭職之外，該公司還將裁員約7,500人，受影響的主要是油氣勘探和生產部門，當中涉及數千名工程師、地質學家和科學家員工。該公司還發聲明指，公司正朝着繼續建立新組織的方向前進，希望能夠完成這一過程，並期待所有員工在在未來數個月內能夠明白自己的崗位。

今年6月歐美疫情處於嚴峻時刻，英國石油公司（BP）宣布削減成本和重塑業務計劃，計劃裁員1萬人，佔整體員工總數的15％。BP行政總裁Bernard Looney當時稱，公司將從目前的70,100名員工當中，裁員10,000人，當中大部分將在今年年底之前完成。

英國石油股價周五（16日）報16.25美元，年初至今跌近六成。

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編輯：李勝男