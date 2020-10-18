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【美國大選】霍士新聞翻舊賬：Twitter高層多次咒特朗普死

環球社會熱點 18:39 2020/10/18

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霍士新聞報道，Twitter高層曾發帖咒罵總統特朗普（Donald Trump）。

美國大選將在11月3日舉行，早前Twitter禁止用戶轉發美國民主黨總統候選人拜登醜聞的事件引起關注。霍士新聞報道，Twitter高層曾發帖咒罵美國總統特朗普（Donald Trump），並找到多條由員工賬戶所發、反對特朗普的帖文，其中包括咒罵「特朗普應被燒死」（die in a fire），或「特朗普已死」（Donald Trump is dead!）等。

報道指，一位在Twitter工作9年的經理曾稱特朗普是「白痴」（a f–king idiot），又指投票予他的人都是「歇斯底里、愚蠢的人」（hysterically f–king stupid people）。

他曾表示，樂見拜登在總統大選中實力碾壓特朗普（quite keen to watch Biden “crush [President Trump] in the election”）；他希望特朗普在確診新型冠狀肺炎後，會受到病魔嚴重折磨，更希望他的病情嚴重得可用上呼吸機協助呼吸，並因感染病毒而受到羞辱（be utterly humiliated while also suffering greatly from #COVID19）。

【美國大選】Twitter將就拜登醜聞作供 被揭高層是拜登粉絲【下一頁】

【美國大選】特朗普不戴口罩造勢 拜登：勿低估其扭轉劣勢【下一頁】

另外，一名Twitter的工程師管理層曾在2017年1月發布的帖文指，「特朗普應被燒死」（die in a fire）；一年後又在新年時發帖指，「2018年新年快樂！特朗普已死！」（Happy 2018! Donald Trump is dead!）

報道指，Twitter未曾為這些帖文加標籤，也未曾對這些帖文進行官方制裁，至今年5月29日，才下令將這些帖文刪除。

Twitter上周一度禁止用戶轉發《紐約郵報》（New York Post）關於民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）兒子的醜聞。Twitter早前稱，報道違反平台有關私隱及針對黑客材料政策。政策列明禁止用戶轉發被盜取的個人資訊，或者令人受到人身傷害及危險的資訊；後來修訂規則，允許發布相關內容，但仍會貼上標籤，讓公眾評估帖文內容。

事件觸怒觸怒總統特朗普（Donald Trump）和共和黨人。美國參議院商務委員會（Senate Commerce Committee）將於下周三（28日）傳召科企Facebook、Twitter、Google高層出席聽證會作供，調查社交媒體對總統大選的干擾。

【美國大選】隔空舉行答問大會 拜登收視勝特朗普【下一頁】

【美國大選】曾禁轉發拜登醜聞 Twitter跪低改守則【下一頁】

責任編輯：葉芷樺
 

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