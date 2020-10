【美國大選】霍士新聞翻舊賬：Twitter高層多次咒特朗普死

▲ 霍士新聞報道,Twitter高層曾發帖咒罵總統特朗普(Donald Trump)。

美國大選將在11月3日舉行,早前Twitter禁止用戶轉發美國民主黨總統候選人拜登醜聞的事件引起關注。霍士新聞報道,Twitter高層曾發帖咒罵美國總統特朗普(Donald Trump),並找到多條由員工賬戶所發、反對特朗普的帖文,其中包括咒罵「特朗普應被燒死」(die in a fire),或「特朗普已死」(Donald Trump is dead!)等。

報道指,一位在Twitter工作9年的經理曾稱特朗普是「白痴」(a f–king idiot),又指投票予他的人都是「歇斯底里、愚蠢的人」(hysterically f–king stupid people)。

他曾表示,樂見拜登在總統大選中實力碾壓特朗普(quite keen to watch Biden “crush [President Trump] in the election”);他希望特朗普在確診新型冠狀肺炎後,會受到病魔嚴重折磨,更希望他的病情嚴重得可用上呼吸機協助呼吸,並因感染病毒而受到羞辱(be utterly humiliated while also suffering greatly from #COVID19)。

另外,一名Twitter的工程師管理層曾在2017年1月發布的帖文指,「特朗普應被燒死」(die in a fire);一年後又在新年時發帖指,「2018年新年快樂!特朗普已死!」(Happy 2018! Donald Trump is dead!)

報道指,Twitter未曾為這些帖文加標籤,也未曾對這些帖文進行官方制裁,至今年5月29日,才下令將這些帖文刪除。

Twitter上周一度禁止用戶轉發《紐約郵報》(New York Post)關於民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)兒子的醜聞。Twitter早前稱,報道違反平台有關私隱及針對黑客材料政策。政策列明禁止用戶轉發被盜取的個人資訊,或者令人受到人身傷害及危險的資訊;後來修訂規則,允許發布相關內容,但仍會貼上標籤,讓公眾評估帖文內容。

事件觸怒觸怒總統特朗普(Donald Trump)和共和黨人。美國參議院商務委員會(Senate Commerce Committee)將於下周三(28日)傳召科企Facebook、Twitter、Google高層出席聽證會作供,調查社交媒體對總統大選的干擾。

