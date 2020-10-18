【百佳抽獎】抽獎今晚午夜截止登記　獲頭獎可於1分鐘內免費掃貨

應政府要求，申請第二期「保就業」計劃的超級市場百佳和惠康，要將最少一半補貼回饋社會。早前百佳推出推「誠心賞你」大抽獎，獎賞總值逾3,200萬元，無需消費即可參加抽獎。

該活動於上周一（12日）起接受登記，將於今晚（18日）晚23時59分截止。市民不用到百佳消費，於網上或以電話（3699 8822）登記資料，包括有效香港手提電話號碼、出生月份及日期即可參與，登記後會獲得一次抽獎機會。

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【百佳抽獎】百佳籌備「誠心賞你」大抽獎 獎賞總值逾3200萬元【下一頁】

百佳將於周五（23日）電腦隨機抽取合共32個中獎名額，並以短訊方式通知中獎者。抽獎結果將分3批公布，首批得獎者在10月29日至31日公布，第二批在11月3日至5日公布，第三批在11月10日至12日公布。具體獎項如下：

頭奬︰$100百佳現金券及「1分鐘免費掃貨」（共10名）

二奬︰$100百佳現金券及「獨家為您賞禮品套裝」（共3,000名）

全城奬︰$100百佳現金券（共316,990名）

博得網民最多關注的「1分鐘免費掃貨」暫定12月6日於指定分店舉行，百佳客戶服務部將致電通知中獎者。二奬及全城奬則需於11月2日至11月30日期間於全香港任何一間分店，出示得獎通知短訊並提供登記的香港手提電話號碼、出生月份及日期便可兌換獎賞。

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編輯：李勝男