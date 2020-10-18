【美國大選】Twitter阻分享拜登「通烏門」新聞惹爭議　已取消限制兼更改政策

▲ Twitter重新容許用戶分享有關拜登的家族醜聞。

早前《紐約郵報》報道揭露拜登兒子亨特（Hunter Biden）與烏克蘭的關係，其後Twitter（美︰TWTR）及Facebook（美︰FB）限制了相關新聞的轉發，並指其違反平台使用原則。然而，Twitter早前突然改變態度，早新允許用戶分享相關新聞。

Twitter表示，改變了做法是因為上述新聞中曾經是「私人信息」的資料，現時已在互聯網上廣傳。Twitter亦更改了政策，稱它將不再刪除由「黑客入侵行為揭露的內容」，除非該內容直接由黑客或與之合作的人分享。

此前Twitter一度指《紐約郵報》的新聞包含黑客入侵資料相關內容，限制相關文章的傳播。然而，社交媒體限制新聞的行為，被外界質疑為影響大選，屏蔽對拜登不利的新聞。而在上一屆美國總統大選中，社交媒體亦被指助長假新聞流傳、影響大選。

Twitter的法律、公共政策以及信任和安全負責人Vijaya Gadde說，Twitter現在將標記推文以提供額外資料，而不是直接阻止用戶分享鏈接。

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編輯：侯景成