【華為Mate 40】揭示最新旗艦手機特色！華為官方微博預示圓環鏡頭後背　與網上爆料吻合

▲ 微博宣傳片與線上爆料一致 華為Mate40備圓環鏡頭設計

華為將於本月22日發布最新旗艦手機Mate40，連日來亦於官方微博刊載預熱的宣傳影片，從中可以預計今部華為手機的特色賣點，包括手勢隔空操作、AR增強實境，以及新穎的圓環設計鏡頭。而且，這些特色亦與日前開始流出的爆料消息高度吻合。

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華為消費者業務CEO余承東日前在微博宣傳指「史上最強大的華為Mate敬請期待 」，搭載新款麒麟9000系列。華為發布會將於香港時間10月22日晚上8點舉行。

責任編輯：周俊霖