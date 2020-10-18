【華為Mate 40】揭示最新旗艦手機特色！華為官方微博預示圓環鏡頭後背 與網上爆料吻合 科技 17:56 2020/10/18 分享： ▲ 微博宣傳片與線上爆料一致 華為Mate40備圓環鏡頭設計 華為將於本月22日發布最新旗艦手機Mate40，連日來亦於官方微博刊載預熱的宣傳影片，從中可以預計今部華為手機的特色賣點，包括手勢隔空操作、AR增強實境，以及新穎的圓環設計鏡頭。而且，這些特色亦與日前開始流出的爆料消息高度吻合。 ▼點擊圖片放大 +3 +2 華為消費者業務CEO余承東日前在微博宣傳指「史上最強大的華為Mate敬請期待 」，搭載新款麒麟9000系列。華為發布會將於香港時間10月22日晚上8點舉行。 責任編輯：周俊霖 相關文章 【全新iPad Air】蘋果新iPad Air 4接受訂購 5色選擇售4799元起 2020/10/17 【全新iPad Air】蘋果新iPad Air 4接受訂購 5色選擇售4799元起 【身體很誠實】iPhone 12中國開訂遭瘋搶 蘋果「死網」兼電商平台瞬間售罄 2020/10/17 【身體很誠實】iPhone 12中國開訂遭瘋搶 蘋果「死網」兼電商平台瞬間售罄 【中美角力】小米OPPO囤積日廠手機零部件 明年增產搶攻市場 今日 【中美角力】小米OPPO囤積日廠手機零部件 明年增產搶攻市場 硬件 智能手機 華為 微博 Mate AR 鏡頭