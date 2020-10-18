  • 26°C
香港時間 : 20201018日 (日) 18:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【華為Mate 40】揭示最新旗艦手機特色！華為官方微博預示圓環鏡頭後背　與網上爆料吻合

科技 17:56 2020/10/18

分享：

微博宣傳片與線上爆料一致 華為Mate40備圓環鏡頭設計

華為將於本月22日發布最新旗艦手機Mate40，連日來亦於官方微博刊載預熱的宣傳影片，從中可以預計今部華為手機的特色賣點，包括手勢隔空操作、AR增強實境，以及新穎的圓環設計鏡頭。而且，這些特色亦與日前開始流出的爆料消息高度吻合。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

華為消費者業務CEO余承東日前在微博宣傳指「史上最強大的華為Mate敬請期待 」，搭載新款麒麟9000系列。華為發布會將於香港時間10月22日晚上8點舉行。

責任編輯：周俊霖

相關文章

【全新iPad Air】蘋果新iPad Air 4接受訂購　5色選擇售4799元起
2020/10/17
【全新iPad Air】蘋果新iPad Air 4接受訂購　5色選擇售4799元起
【身體很誠實】iPhone 12中國開訂遭瘋搶　蘋果「死網」兼電商平台瞬間售罄
2020/10/17
【身體很誠實】iPhone 12中國開訂遭瘋搶　蘋果「死網」兼電商平台瞬間售罄
【中美角力】小米OPPO囤積日廠手機零部件　明年增產搶攻市場
今日
【中美角力】小米OPPO囤積日廠手機零部件　明年增產搶攻市場
硬件 智能手機 華為 微博 Mate AR 鏡頭

下一篇文章

【中美角力】小米OPPO囤積日廠手機零部件　明年增產搶攻市場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限時免費】SEGA慶祝60周年　5款經典重製遊戲Steam免費下載
【限時免費】SEGA慶祝60周年　5款經典重製遊戲Steam免費下載
【全新iPad Air】蘋果新iPad Air 4接受訂購　5色選擇售4799元起
【全新iPad Air】蘋果新iPad Air 4接受訂購　5色選擇售4799元起
【身體很誠實】iPhone 12中國開訂遭瘋搶　蘋果「死網」兼電商平台瞬間售罄
【身體很誠實】iPhone 12中國開訂遭瘋搶　蘋果「死網」兼電商平台瞬間售罄
【網絡安全】美媒評選最佳防毒軟件　免費防毒軟件邊款最好？
【網絡安全】美媒評選最佳防毒軟件　免費防毒軟件邊款最好？
【5G手機】三星Galaxy S20 FE推出不足一個月　用家投訴不斷
【5G手機】三星Galaxy S20 FE推出不足一個月　用家投訴不斷
【人工智能】 Facebook AI因「太性感」將洋蔥廣告下架　商戶卻意外因禍得福
【人工智能】 Facebook AI因「太性感」將洋蔥廣告下架　商戶卻意外因禍得福