【美國大選】Twitter將就拜登醜聞作供 被揭高層是拜登粉絲

▲ 早前Twitter禁止用戶轉發拜登兒子醜聞的事件繼續發酵，美國參議院商務委員會將於下周三（28日）傳召科企Facebook、Twitter、Google高層作供。

美國大選將在11月3日舉行，社交媒體紛紛表態，將實施打擊假新聞等措施，惟早前Twitter禁止用戶轉發美國民主黨總統候選人拜登醜聞的事件繼續發酵，美國參議院商務委員會（Senate Commerce Committee）將於下周三（28日）傳召科企Facebook、Twitter、Google高層出席聽證會作供。

美媒揭發，Twitter的管理層是拜登粉絲。其中一名工程主管在2017年１月發帖文表示：

「特朗普應死在火中。」

一年後，該主管發帖慶祝新一年來到：

「2018年快樂！特朗普死了！」

事件源於上周Twitter一度禁止用戶轉發《紐約郵報》（New York Post）關於民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）兒子的醜聞。報道聲稱，取得拜登兒子亨特（Hunter Biden）電腦硬碟資料，顯示亨特曾將烏克蘭天然氣公司Burisma的高層，介紹予當時仍是美國副總統的拜登，亨特其後在Burisma任職董事。Twiter禁止用戶轉發一事，觸怒總統特朗普（Donald Trump）和共和黨人。

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美國參議員商業委員會主席、共和黨密西西比州參議員威克（Roger Wicker）表示，聽證會將會審視這些科技巨企應否仍受1996年頒布的《通訊規範法》（Communications Decency Act）第230條保護，社交媒體公司不用就用戶在其平台發表上的言論承擔法律責任；又指，這條法例在數碼化時代已不合時宜，起不了作用（has outlived its usefulness in today’s digital age）。

共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）指出，這次聆訊主要聚焦在社交媒體對大選的干擾，以及社交媒體封殺批評拜登的文章是否有損競選財務法。

霍利形容：

這種壟斷對大選的干擾是美國歷史上前所未見（The attempt to rig an election, which is what we're seeing here by monopolies, is unprecedented in American history）

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責任編輯：葉芷樺

