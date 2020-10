【美國大選】Twitter將就拜登醜聞作供 被揭高層是拜登粉絲

美國大選將在11月3日舉行,社交媒體紛紛表態,將實施打擊假新聞等措施,惟早前Twitter禁止用戶轉發美國民主黨總統候選人拜登醜聞的事件繼續發酵,美國參議院商務委員會(Senate Commerce Committee)將於下周三(28日)傳召科企Facebook、Twitter、Google高層出席聽證會作供。

美媒揭發,Twitter的管理層是拜登粉絲。其中一名工程主管在2017年1月發帖文表示:

一年後,該主管發帖慶祝新一年來到:

事件源於上周Twitter一度禁止用戶轉發《紐約郵報》(New York Post)關於民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)兒子的醜聞。報道聲稱,取得拜登兒子亨特(Hunter Biden)電腦硬碟資料,顯示亨特曾將烏克蘭天然氣公司Burisma的高層,介紹予當時仍是美國副總統的拜登,亨特其後在Burisma任職董事。Twiter禁止用戶轉發一事,觸怒總統特朗普(Donald Trump)和共和黨人。

美國參議員商業委員會主席、共和黨密西西比州參議員威克(Roger Wicker)表示,聽證會將會審視這些科技巨企應否仍受1996年頒布的《通訊規範法》(Communications Decency Act)第230條保護,社交媒體公司不用就用戶在其平台發表上的言論承擔法律責任;又指,這條法例在數碼化時代已不合時宜,起不了作用(has outlived its usefulness in today’s digital age)。

共和黨籍參議員霍利(Josh Hawley)指出,這次聆訊主要聚焦在社交媒體對大選的干擾,以及社交媒體封殺批評拜登的文章是否有損競選財務法。

霍利形容:

這種壟斷對大選的干擾是美國歷史上前所未見(The attempt to rig an election, which is what we're seeing here by monopolies, is unprecedented in American history)