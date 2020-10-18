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【時光倒流價】翔龍灣平市價一成賣　近兩年前低價　業主何解肯平賣？

股樓投資 17:50 2020/10/18

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雖然柏傲莊銷售理想，更帶旺樓市氣氛，惟仍有業主逼於無奈，減價賣樓，甚至低於市場沽出。

中原地產吳子麟說，土瓜灣翔龍灣3座低層A室，實用面積360平方呎，兩房間隔，享海景，原開價710萬元，放盤約半個月，終減價66萬元，以646萬元易手，實用呎價17,944元。值得留意的是，成交價低市場同類放盤約10%，更重返近兩年前低價。

【平過市價】銀湖‧天峰75折賣　低市價300萬　平賣有原因【下一頁

代理解釋說，業主最初開價710萬元放盤，惟銀行估價不足，加上市埸相繼出現減價盤，終決定減價賣樓。資料顯示，原業主於2008年6月，以246萬元購入上址，持貨12年，現賬面賺400萬元，物業升值1.6倍。

新買家為同區客，議價後感單位造價吸引，即把握機會入市自用。若承造九成按揭，分30年還，利率2.5厘計，首期要64.6萬元，每月供22,972元，壓力測試下的最低每月入息要求則約55,019元。

【十月驚奇】看不透樓市前景　業主減持套現　將軍澳THE PARKSIDE兩房創三個月新低【下一頁

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撰文 : 黄卓賢

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