▲ 【美國疫情】單日增逾7萬確診 反彈至7月以來最多

美國疫情反彈，單日新增超過7萬宗新冠肺炎病例，為7月以來最多。疫情反彈，勢必令總統大選選民更關注候選人的防疫政策，選情再添變數。10個州分上周五（16日）的確診創新高，住院比率也大升，專家料死亡人數上升。

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美國平均每天新增逾5.5萬人確診，自9月中以來升了60%。根據美國約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的疫情追蹤數據，美國累計逾810萬人確診，近22萬人死亡。

數據顯示，在過去一周，只有密蘇里州和佛蒙特州的平均確診增加10%，27個州的病例增加10%至50%，其中康涅狄格州和佛羅里達州的確診人數急增50%或以上。佛州屬大選中最搖擺的州分，疫情反彈可能令當地選情變得更複雜。

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上周五有10個州的確診創新高，分別是北卡羅來納州、威斯康星州、懷俄明州等，當中不乏有力左右選情的搖擺州。隨感染人數增加，住院比率也上升，新墨西哥州州長格里沙姆（Michelle Lujan Grisham）表示，該州10月的住院人數增加101%。

美國自7月和8月以來，每日死亡人數低於1000人，平均有700人病逝。惟專家對秋季的疫情並不樂觀，華盛頓大學的研究員預計，到了1月中，可能每天錄得超過2300人死亡。

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責任編輯：鄧燕君