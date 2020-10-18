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AMC收入跌22%　推私人戲院服務吸客

商業 17:50 2020/10/18

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美國最大連鎖院線AMC表示，遵守限制期間未有收入。

美國戲院早前因新冠肺炎疫情需關閉，美國最大連鎖院線AMC表示，遵守限制期間未有收入。加上荷里活電影如《神奇女俠1984》，又相繼延遲上映。據美國證券交易委員會6月份提交文件中顯示，AMC的收入下跌約9.4億美元（約72億港元），即較去年同期下跌22%。

據CNN報道，娛樂研究公司Exhibitor Relations的高級分析師Jeff Bock稱，若情況持續至明年夏天，一間或多間連鎖戲院將無法生存，結業的電影院數目將與美國遏制病毒時間成正比。

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AMC租戲院最低消費767元　最多容納20人
AMC為了彌補損失，提供租用戲院服務，戲院最多可容納20人。據網站顯示，收費不含稅項最低99美元（約767港元）。若揀選地點，或需要增加食物和飲品，價格將增加至349美元（約2,705港元）。顧客有其他需要，將再額外增加費用。

事實上，自從去年春季起，使用串流媒體服務的觀眾數目大增。根據市場研究公司尼爾森（Nielsen）的報告顯示，留在家令串流媒體活動增加60%。

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責任編輯：馬意文

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