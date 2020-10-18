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【小米股價】小米雷軍：小米數科品牌升級為天星數科　小米金融App同步易名

即市財經 17:17 2020/10/18

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小米數科升級為天星數科，小米金融App同步更名。

小米 （01810） 董事長兼首席執行官雷軍今天（18日）在其官方微博指，從今天開始，旗下金融服務「小米數科」品牌從今升級為「天星數科」，小米金融App亦正式易名為天星金融App。另外，他說，品牌升級後，會一如既往地運用數字科技服務好實體企業的產業金融需求，服務好金融機構的轉型升級，以及廣大「米粉」和用戶。

實際上，小米在港開設有虛擬銀行，名為「天星銀行」，與此次升級後的品牌相同。

天星數科董事長兼CEO洪鋒表示，天星數科堅持開放連接的平台模式，一方面推動產業數字化升級，幫助產業中的中小企業降本增效；另一方面在產業數字化的過程當中，幫助銀行等金融機構更好地識讀產業、看懂企業、評估風險，從而聯手金融機構深入產業中去服務中小企業，一起解決中小企業融資難融資貴的問題。

天星數科表示，隨著5G+萬物互聯時代來臨，公司將依托小米「手機×AIoT」戰略，在供應鏈金融、產業數字化領域的實踐，綜合運用大數據、雲計算、區塊鏈等數字科技去推動相關產業的數字化，在此基礎上結合金融機構服務包括製造企業在內的產業實體，為產業中的中小企業探索解決融資難、融資貴的數字科技之路。

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