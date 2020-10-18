【美國大選】大選前最後一次總統辯論下周四舉行　將聚焦六大辯論主題

據外媒報導，美國大選的最後一次總統辯論將於下周四（22日）舉行，即大選正式投票（11月3日

）前的12天。辯論將於田納西州的Belmont大學舉行，並由美國全國廣播公司（NBC）新聞主播Kristen Welker主持。辯論將涉及以下6大議題，分別是：

對抗新冠病毒（Fighting COVID-19）

美國家庭（American Families）

美國種族問題（Race in America）

氣候變化（Climate Change）

國家安全（National Security）

領導力（Leadership）

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是次電視辯論將是今年美國大選的最後一場總統辯論。總統辯論原定為3場，首場於上月29日舉行，總統特朗普（Donald Trump）與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）唇槍舌戰，被美國傳媒形容是「史上最混亂」的一次辯論。

第二場原定於本周四（15日）進行，但由於特朗普早前確診新冠肺炎，並且拒絕選舉委員會提議的綫上辯論，因此取消了第二場電視辯論，改為由兩位候選人分別在不同的電視台參加答問大會，並於同一時間直播。

在民調網站 RealClear Politics 上，拜登目前領先特朗普9個百分點。在最後一場辯論上，特朗普會否一改平日作風反敗為勝，拜登又能否取得明顯勝利，這是市場現時關注的焦點。

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編輯：李勝男