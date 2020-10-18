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【新冠肺炎】全球連續兩日單日確診破40萬 世衛：歐洲疫情是主因

環球社會熱點 16:43 2020/10/18

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根據世界衛生組織數據，歐洲地區在當地周末，新增超過15萬宗病例。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情仍然嚴峻，全球的單日確診個案較前一日增加超過39萬宗，周五（16日）起更連續兩日創新高，均破40萬宗。其中，世界衛生組織（WHO）指出，歐洲疫情近期快速反彈，是全球病例屢創新高的重要原因。

根據世界衛生組織數據，歐洲地區在當地周末，新增超過15萬宗病例，超過全國累計確診病例最多的三個國家——美國、印度和巴西的總和。

以世衛對全球劃分的6個地區來計算，歐洲確診病例數量最多；其次是美洲地區，新增超過13.5萬宗病例。

【歐洲第二波疫情】法國宵禁街頭冷清 約2000萬人受影響（圖輯）【下一頁】

【歐洲第二波疫情】法國新症逾3萬 創爆疫以來最多【下一頁】

根據《路透社》分析，在平均每100宗確診病例中，就有34宗來自歐洲國家。自疫情大流行以來，歐洲至今累計確診超過690萬宗。

另外，聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）指出，對世界上最貧困的人而言，今次疫情是「雙重危機」，因為感染病毒的風險最高，而獲得優質保健服務的機會最少。

他呼籲國際社會在疫情期間及結束後，為貧窮人士提供必要支援，並加快經濟轉型，投資在綠色及可持續的經濟復蘇。

【英國疫情】市長反對封城 醫生焦急促Shut Up「醫院愈來愈爆」【下一頁】

【新冠肺炎】世衛發表研究 指瑞德西韋非有效新冠藥物【下一頁】

責任編輯：葉芷樺

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