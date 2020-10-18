【投機當投資】美基金經理：只怪年輕又蠢的散戶　美股估值是「惡夢」

美股自三月低位大幅飆升，其中標普500指數，更在八月創下歷史新高。美股當炒，自然吸引不少港人開戶，轉買美股。正當散戶看好美股之際，美國資產管理公司（Smead Capital Management）總裁兼投資組合經理Cole Smead坦言，美股估值已經成為「一場惡夢」，只怪「年青和愚蠢」的投資者。

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事實上，當前投資者給標普500的估值達22倍，較10年平均估值，貴五成。他解釋說，8月及9月期間，華爾街湧現的熱潮，可謂十年一遇，這種現象從未見過，而升市主要由科技股帶動，又說千禧一代（millennials）以及不想持有債券的投資者，都願承擔風險，且更想持有定價過高的優質科技股。

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他續說，千禧年代首次在股票市場進行的投機行為，導致股價所反映的信息與實際市場不匹配，預計市況或急轉直下，又坦言雖然聯儲局的貨幣政策，穩住信貸市場，惟無力拯救美股。

他舉例說，不少投資者冒險買入兩周內到期的看升期權，終致小型期權造市商在短短4周內，錄得5,000億美元的看升期權交易，反映年青人的賭博心態，形容這是年輕、愚蠢的投資者的行為。

他認為，嬰兒潮一代以及富裕的投資者，已走上歪路，令不少美國企業的估值過於昂貴，以微軟為例，市盈率被炒上40倍，相信未來10年，能為投資者帶來實質回報的機會幾乎為零。

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