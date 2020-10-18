【美國大選】特朗普不戴口罩造勢 拜登：勿低估其扭轉劣勢

美國大選11月3日投票，總統特朗普與民主黨總統候選人拜登趁周末再到搖擺州拉票。特朗普一如以往，出席造勢集會時未有佩戴口罩，出席集會的民眾也沒有遵守社交距離措施。拜登的陣營則警告，今次大選比民調所見的緊湊得多，不能低估特朗普扭轉劣勢的能力。

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最後一場總統大選電視辯論於香港時間周五（23日）上演，兩名候選人分別前往搖擺州拉票，辯論在最搖擺的佛羅里達州舉行。特朗普周日（18日）前往內華達州拉票，數據顯示，該州已有10萬人提前投票。

特朗普亦出席密歇根州的造勢集會，他發言時多番針對民主黨籍的州長惠特曼（Gretchen Whitmer），批評其實施的防疫封鎖措施過嚴，影響當地居民的生計。

特朗普競選團隊傳訊總監默托（Tim Murtaugh）稱，在最後一次辯論前，特朗普將前往亞利桑那州和北卡羅來納州拉票。兩個州分也屬搖擺州。

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拜登周日前往北卡州拉票，數據顯示，該州已有120萬選民已投票。拜登副手、民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）表示，拜登周一（19日）前往佛羅里達州拉票，該州同日開始可以投票。

民主黨在提早投票中具有優勢，也是郵寄投票的得益者。根據佛羅里達大學（University of Florida）的統計，1,060萬張提前投票選票中，民主黨人佔55%的580萬張。特朗普不僅在民調中落後，競選活動的最新數據顯示，籌款金額方面也落後。

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責任編輯：鄧燕君